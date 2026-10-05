Tuyển Việt Nam lỡ huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026 đáng tiếc

Bàn thua từ cú sút xa của Fergus Tierney ở phút 62 khiến tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, dù tạo sức ép lớn và có nhiều cơ hội ở những phút cuối.

Nguyễn Hai Long đã có trận đấu đầy nỗ lực trước Malaysia. ẢNH: TÂM HÀ

Trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc khá chủ động. Ngay phút thứ 4, Nguyễn Hai Long có pha dứt điểm từ sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột. Chỉ ít giây sau, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục thử vận may nhưng cú sút bị hàng thủ Malaysia chặn lại.

Đội tuyển Việt Nam duy trì sức ép trong khoảng 15 phút đầu với những pha lên bóng ở cả hai biên. Williams Minh Hoàng cũng gây áp lực tốt, suýt cướp được bóng trong chân thủ môn Malaysia ở phút 12.

Sau đó, Malaysia dần lấy lại thế trận. Phút 19, Bergson khống chế bóng kỹ thuật trong vòng cấm rồi chuyền ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội kịp băng vào. Đến phút 35, Việt Nam suýt phải trả giá sau sai lầm của Hoàng Đức. Tiền vệ này chuyền hỏng ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Bergson cướp bóng và tung cú sút chìm hiểm hóc, may mắn khi Lê Giang Patrik kịp đổ người cứu thua.

Bộ đôi tiền đạo Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa thi đấu xông xáo trong hiệp 1. ẢNH: TÂM HÀ

Cuối hiệp 1, Việt Nam có thêm 2 cơ hội đáng chú ý. Phút 43, Hai Long thực hiện quả đá phạt sát vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Malaysia. Đến phút 45+3, Ngô Đăng Khoa tung cú sút xa, bóng đi sệt nhưng chệch cột.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tìm cách đẩy cao tốc độ. Hoàng Đức có pha đi bóng vượt qua ba cầu thủ Malaysia ở phút 48, nhưng đường chuyền tiếp theo cho Đăng Khoa không đủ lực. Phút 57, Hai Long đi bóng ở biên phải rồi chuyền cho Minh Hoàng. Tiền đạo trẻ tung cú sút chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành.

Đúng lúc Việt Nam đang có dấu hiệu gia tăng sức ép, Malaysia tung Fergus Tierney vào sân. Chỉ 2 phút sau khi xuất hiện, tiền đạo này đã tạo ra bước ngoặt. Tierney nhận bóng quay lưng với khung thành, khống chế rồi xoay người trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi xuyên qua hai chân Bùi Hoàng Việt Anh, bay vào góc gần khiến Lê Giang không kịp phản ứng.

Các cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng. ẢNH: TÂM HÀ

Bị dẫn bàn, HLV Kim Sang-sik liên tiếp điều chỉnh nhân sự. Nguyễn Đình Bắc được đưa vào sân, sau đó Lê Văn Đô cũng xuất hiện để tăng sức tấn công.

Phút 73, đội tuyển Việt Nam tưởng như có cơ hội vàng để san bằng tỉ số. Văn Đô bị Haiqal phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Ko Hyung-jin lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia phản ứng quyết liệt. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài hủy quyết định thổi phạt đền vì xác định Haiqal đã chạm bóng trước.

Phút 83, VAR một lần nữa được sử dụng sau tình huống bóng có khả năng chạm tay cầu thủ Malaysia trong vòng cấm. Nhưng sau hơn một phút kiểm tra, trọng tài xác định không có phạt đền cho Việt Nam.

Càng về cuối, sức ép của Việt Nam càng lớn. Phút 88, Phan Tuấn Tài xử lý kỹ thuật bên cánh trái rồi tạt bóng vào trong. Đình Bắc khống chế và nhả bóng cho Văn Đô, nhưng cú sút bị hàng thủ Malaysia cản phá. Hai phút sau, Bùi Hoàng Việt Anh tung cú đá rất mạnh. Tuy nhiên, bóng lại đi đúng vị trí thủ môn Malaysia.

Phút 90+3, Thành Long tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà. Bảy phút bù giờ không đủ để Việt Nam tìm bàn gỡ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 1-0 dành cho Malaysia.

Tuyển Việt Nam chính thức kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở hạng 4.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)