Chủ tịch FIFA cùng 2 ngôi sao Berbatov, Pedro dự lễ bế mạc FIFA ASEAN Cup

Lễ bế mạc và trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới và Đông Nam Á, trong đó có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, bộ đôi ngôi sao Dimitar Berbatov và Pedro Rodríguez.

Ban Tổ chức nước chủ nhà Indonesia triển khai công tác an ninh cho ngày bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: HỮU THÀNH

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ tối 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Bên cạnh cuộc so tài được chờ đợi, lễ bế mạc giải đấu cũng thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có mặt tại Jakarta từ hôm 4-10 để tham dự các hoạt động liên quan đến FIFA ASEAN Cup 2026. Trực tiếp người đứng đầu FIFA sẽ trao cúp vô địch cũng như huy chương cho các đội tuyển đoạt thành tích cao.

Đáng chú ý, cựu tiền đạo Bulgaria Dimitar Berbatov cũng góp mặt trong sự kiện. Berbatov từng khoác áo nhiều CLB lớn tại châu Âu, trong đó có Tottenham Hotspur, Manchester United và Bayer Leverkusen.

Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha Pedro Rodríguez cũng là khách mời danh dự của đêm bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026. Pedro là thành viên của đội tuyển xứ Bò tót đăng quang World Cup 2010, EURO 2012 cũng như trụ cột của Barcelona dưới thời HLV Pep Guardiola.

Không chỉ có những ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu, ban tổ chức còn chào đón nhiều huyền thoại bóng đá Đông Nam Á như Widodo Putro (Indonesia), Suchao Nuchnum (Thái Lan), Zaquan Adha (Malaysia)...

Để phục vụ người hâm mộ trước trận chung kết, khu fanzone ngay tại địa điểm thi đấu được mở cửa từ 16 giờ. Đến 19g30, tức 30 phút trước trận chung kết, lễ bế mạc được diễn ra với các chương trình âm nhạc mang đậm văn hóa Indonesia, phát biểu của đại diện nước chủ nhà cũng như pháo hoa tầm cao.

Toàn bộ vé xem 2 trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026 (được cho khoảng 50.000 vé) đã được bán hết.

Từ chiều 4-10 đến ngày 5-10, ban tổ chức Indonesia đã và đang tiến hành diễn tập, kiểm tra các phương án phục vụ trận chung kết, trong đó có công tác an ninh. Các lực lượng chức năng cũng chuẩn bị phương án điều tiết giao thông và kiểm soát dòng người tại khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno. Việc tập luyện thể thao của người dân quanh điểm thi đấu cũng được hạn chế.

Theo truyền thông Indonesia, có 59 hoạt động diễn ra tại Jakarta và khu vực lân cận trong ngày 5-10, với trọng điểm an ninh được ưu tiên đặc biệt nhất cho ngày bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)