HLV của Malaysia: “Việt Nam vẫn là đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á”

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và cảnh báo các tuyển thủ Malaysia về tốc độ, khả năng chuyển trạng thái của đối thủ trước trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông ở buổi tập chiều 4-10. ẢNH: ANH KHOA

“Chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam và biết đối thủ sẽ bước vào trận đấu với một đội hình mạnh. Họ là một trong những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ trong buổi tập chiều 4-10 tại khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno (Indonesia).

Nhà cầm quân người Malaysia tiếp lời: “Cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày mai thuộc một giải đấu khác, một trận đấu hoàn toàn khác. Hy vọng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt. Toàn đội đang có tâm trạng tốt, bầu không khí tốt và tinh thần tốt để đối đầu với Việt Nam”.

Malaysia bước vào trận đấu với Việt Nam sau khi đứng thứ 2 bảng A với 7 điểm, bằng đội đầu bảng Indonesia nhưng xếp sau do ghi ít hơn 2 bàn. Đây là cuộc đối đầu thứ 3 giữa 2 đội tuyển Việt Nam và Malaysia chỉ trong hơn 1 tháng.

Ở lần gặp gần nhất tại bán kết ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Malaysia hiện tại được đánh giá có diện mạo khác khi sở hữu đội hình được xem là mạnh nhất của họ.

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Chúng tôi biết khả năng chuyển trạng thái trong lối chơi của các cầu thủ Việt Nam rất nhanh. Họ chơi với tốc độ cao. Tuy nhiên, Malaysia cũng có những cầu thủ chất lượng để kiểm soát trận đấu. Chúng tôi phải tận dụng tốt những cơ hội có được và tạo ra cơ hội để ghi bàn. Tất nhiên, chúng tôi phải thật sự sắc bén và hiệu quả trong khâu dứt điểm”.

Bài toán lực lượng là điều khiến Malaysia không thể chủ quan trước cuộc tái đấu tuyển Việt Nam. Đội trưởng Dion Cools đã rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng để trở về giải quyết việc gia đình. Cools giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự Malaysia, đồng thời là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội.

Trên hàng công, Malaysia cũng không có sự phục vụ của Faisal Halim. Tiền đạo cánh của Selangor dính chấn thương ở bắp chân và gân trong trận hòa Indonesia 0-0 ngày 28-9. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ trận thắng Singapore và sau đó trở về CLB để tiếp tục điều trị.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt về mặt hồi phục. Đồng thời, các cầu thủ cần duy trì trạng thái tốt, có sự tập trung cao độ và tạo được đà tâm lý tốt cho trận đấu ngày mai”.

Trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)