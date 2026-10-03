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Nguyễn Hai Long: "Việt Nam - Malaysia là trận đấu đáng chờ đợi của Đông Nam Á"

SGGPO

Tiền vệ Nguyễn Hai Long nhận định trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia là cuộc đối đầu đáng chờ đợi với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, dù hai đội đã quá quen thuộc nhau trong những năm gần đây.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long tự tin trước cuộc tái đấu với Malaysia. ẢNH: ANH KHOA
Tiền vệ Nguyễn Hai Long tự tin trước cuộc tái đấu với Malaysia. ẢNH: ANH KHOA

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 vào lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8, Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận.

“Không chỉ Malaysia mà các đội đều có những thay đổi tích cực về nhân sự. Bản thân tôi chờ đợi trận sắp tới gặp Malaysia. Bất cứ đối thủ nào, dù Malaysia hay Thái Lan, Việt Nam luôn háo hức chờ đợi. Đây là trận đấu đáng chờ đợi với khán giả khu vực”, tuyển thủ Nguyễn Hai Long chia sẻ.

Theo tiền vệ của Hà Nội FC, Malaysia hiện không còn là đội bóng hoàn toàn giống với lần chạm trán trước. Anh nhận định những thay đổi về lực lượng này khiến trận đấu sắp tới có thể diễn ra theo một kịch bản khác.

Dù vậy, Hai Long và các đồng đội đang có tinh thần tốt sau màn ngược dòng trước Pakistan. Chiến thắng 4-2 giúp tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 bảng B với 6 điểm, qua đó giành quyền tranh hạng 3.

Trước trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam cũng phải quan tâm đến vấn đề thể lực. Bùi Hoàng Việt Anh và Đỗ Hoàng Hên đều rời sân trong hiệp 2 trận gặp Pakistan. Ban huấn luyện cần kiểm tra tình trạng của hai cầu thủ trước khi đưa ra quyết định về nhân sự.

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Hai Long thi đấu bùng nổ trong hiệp 2. ẢNH: ANH KHOA

Hai Long cho rằng điều kiện thời tiết là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở hiệp 1 trận gặp Pakistan. Anh chia sẻ: “Khi bước vào hiệp 1, toàn đội gặp chút khó khăn về thời tiết. Lần đầu tiên chúng tôi ra sân thi đấu khung 16 giờ tại Indonesia, đương nhiên hiệp 1 chưa được tốt, kết quả mọi người đã thấy”.

Tuyển Việt Nam bị Pakistan dẫn 1-0 sau hiệp đầu. Nhưng sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi khởi sắc và ghi liên tiếp 4 bàn. Trong đó, Hai Long là tác giả ghi bàn gỡ hoà ở phút 50, mở ra màn lội ngược dòng cho đội nhà.

Hai Long tiếp lời: “Trong giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik đã nhắc nhở chiến thuật và động viên toàn đội thức tỉnh để bước vào hiệp 2, thể hiện bộ mặt khác và có kết quả tốt”.

Hai Long cũng dành lời khen đến đàn em Williams Minh Hoàng, người đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam: “Cậu ấy đã chơi nỗ lực và có bàn thắng xứng đáng”.

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HỮU THÀNH (từ Jakarta)

Từ khóa

Hai Long Nguyễn Hai Long tuyển Việt Nam Việt Nam Malaysia

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