Thủ môn Lê Giang Patrik trở lại, tuyển Việt Nam hướng đến trận thắng Pakistan

Chiều 1-10, thủ môn Lê Giang Patrik trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam, mang đến tín hiệu tích cực trước trận gặp Pakistan ở lượt cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Lê Giang Patrik đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: ANH KHOA

Buổi tập diễn ra trên sân Madya, thuộc khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno (Jakarta), cũng là buổi tập cuối của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận đấu quyết định vị trí thứ 2 bảng B.

Trước khi toàn đội bước vào buổi tập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam. Ông nhắc nhở toàn đội giữ sự tập trung, đoàn kết và quyết tâm hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan.

Sự trở lại của Lê Giang Patrik là thông tin được quan tâm nhất. Trước đó, thủ môn Việt kiều Slovakia không tham gia buổi tập cùng đội hôm 30-9 mà được đưa đến bệnh viện tại Bandung để xử lý vết thương ở khuỷu tay trái. Lê Giang phải khâu 2 mũi sau pha va chạm với phần cứng của khung thành. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý, thủ môn này đã trở lại sân tập cùng đồng đội vào chiều 1-10.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên, nhắc nhở đội tuyển Việt Nam trước buổi tập. ẢNH: ANH KHOA

Tuy nhiên, khả năng Lê Giang Patrik bắt chính ở trận gặp Pakistan vẫn chưa được quyết định. HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục trao đổi với các bác sĩ và HLV thủ môn Lee Won-jae trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trong trường hợp Lê Giang Patrik không thể thi đấu, Cao Văn Bình và Trần Trung Kiên là 2 phương án dự phòng.

Không khí buổi tập chiều 1-10 khá thoải mái. Các tuyển thủ trò chuyện, động viên nhau và nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung. Đội tuyển Việt Nam đã gác lại thất bại trước Thái Lan để hướng đến trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. “Hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Đó là mục tiêu và cũng là quyết tâm của toàn đội”, HLV Kim Sang-sik trao đổi với truyền thông trước buổi tập.

Trận thua Thái Lan khiến Việt Nam không còn cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan đã có 6 điểm sau 2 trận và chắc chắn đứng trên Việt Nam nhờ thành tích đối đầu. Dù vậy, vị trí nhì bảng B vẫn là mục tiêu quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội đứng thứ 2 sẽ giành quyền tham dự trận tranh hạng 3 toàn giải.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng hậu vệ Trương Tiến Anh trò chuyện vui vẻ cùng nhau. ẢNH: ANH KHOA

Sau 2 lượt trận, Việt Nam có 3 điểm và tạm đứng thứ 2 nhờ chiến thắng trước Philippines. Philippines có 1 điểm cùng hiệu số (-1), còn Pakistan cũng có 1 điểm nhưng hiệu số (-4).

Lúc 16 giờ ngày 2-10, Việt Nam sẽ gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno. Cùng giờ, Thái Lan đối đầu Philippines trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Với lợi thế về điểm số, đội tuyển Việt Nam chỉ cần tập trung tối đa và có điểm trước Pakistan là hoàn thành mục tiêu đoạt vé tham dự trận tranh hạng 3.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)