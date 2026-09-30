U16 Việt Nam thua cả 3 trận tại CFA Team China 2026

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã khép lại hành trình tại Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 bằng trận đấu với U16 Kyrgyzstan chiều 30-9 và để thua với tỷ số 0-3.

Đội U16 Việt Nam khép lại giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Ảnh: VFF

Ở đội hình xuất phát, Ban huấn luyện U16 Việt Nam tiếp tục luân chuyển cầu thủ so với trận đấu trước nhằm giúp họ có cơ hội ra sân cọ sát để tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Tương tự hai trận đấu trước, U16 Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo được một số cơ hội từ các tình huống tấn công biên, phạt góc. Tuy nhiên, Kyrgyzstan mới là đội tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số ở phút 21.

Sang hiệp hai, ban huấn luyện tiếp tục có những điều chỉnh về nhân sự nhằm tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ. U16 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ và có một số cơ hội đáng chú ý, trong đó Trọng Hiệp hai lần có cơ hội dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương. Kyrgyzstan sau đó ghi thêm hai bàn ở các phút cuối, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

CFA Team China 2026 mang đến cho U16 Việt Nam cơ hội cọ xát với ba đối thủ có chất lượng là Australia, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Quan trọng hơn, việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ, đặc biệt ở trận đấu cuối cùng, giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để rà soát, đánh giá lực lượng, phục vụ quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Theo kế hoạch, U16 Việt Nam dự kiến tiếp tục có đợt tập huấn vào tháng 12 và thi đấu hai trận giao hữu với U16 Hàn Quốc. Đây sẽ là những cơ hội tiếp theo để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng cho mục tiêu dài hạn ở cấp độ U17.

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