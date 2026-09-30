Bóng đá trong nước

Chanathip: “Thái Lan thắng quan trọng hơn tôi ghi bàn”

SGGPO

Đội trưởng Chanathip Songkrasin dành nhiều lời tôn trọng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng 2-0 của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự trở lại ấn tượng của Chanathip Songkrasin đã gia tăng sức mạnh cho Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA
Sự trở lại ấn tượng của Chanathip Songkrasin đã gia tăng sức mạnh cho Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Với tiền vệ được xem là biểu tượng của “Voi chiến”, giá trị lớn nhất không nằm ở bàn thắng hay kiến tạo cá nhân, mà là việc Thái Lan vượt qua một đối thủ đã tiến bộ mạnh và sở hữu chuỗi 27 trận bất bại.

Chiến thắng trước Việt Nam tối 29-9 mang nhiều ý nghĩa với Thái Lan. Ba điểm giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson nâng thành tích lên 6 điểm sau hai lượt trận bảng B, qua đó sớm giành quyền vào chung kết trước trận cuối gặp Philippines.

Với Chanathip, cuộc đối đầu còn đặc biệt bởi anh đã trải qua quãng thời gian dài không trực tiếp chạm trán Việt Nam. “Cá nhân tôi đã không gặp đội tuyển Việt Nam gần 5 năm. Trong thời gian đó, tôi vẫn theo dõi sự phát triển của các cầu thủ Việt Nam và họ đã mạnh lên rất nhiều”, Chanathip chia sẻ sau trận.

Đội trưởng Thái Lan cũng cho biết anh đánh giá cao nhiều cầu thủ Việt Nam. Vì vậy, chiến thắng lần này đem đến cảm xúc đặc biệt khi đối thủ bước vào trận với chuỗi bất bại kéo dài 27 trận.

Theo Chanathip, Thái Lan đã chuẩn bị kỹ phương án đối phó Việt Nam và các cầu thủ thực hiện đúng yêu cầu của HLV Hudson. Bản thân tiền vệ 32 tuổi nhấn mạnh anh không đặt nặng chuyện phải ghi bàn hay kiến tạo.

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Vượt qua đội tuyển Việt Nam, Thái Lan có thể nghĩ đến việc tập trung cho trận "chung kết trong mơ" với Indonesia. Ảnh: ANH KHOA

“Điều quan trọng là kết quả và chúng tôi đã đánh bại một đội mạnh như Việt Nam. Tất cả đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Tôi cảm thấy mình đã nỗ lực hơn 100%”, Chanathip nói, đồng thời cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội.

Chiến thắng 2-0 cũng giúp Thái Lan giải tỏa phần nào sức ép từ những cuộc đối đầu gần đây. Trước FIFA ASEAN Cup, “Voi chiến” đã liên tiếp nhận kết quả bất lợi trước Việt Nam trong các trận chung kết khu vực. Bởi vậy, lần tái đấu tại Indonesia mang ý nghĩa lớn về tâm lý bên cạnh mục tiêu giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý hơn, chính Thái Lan là đội chấm dứt chuỗi 27 trận không thua của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trong hành trình ấy, Việt Nam thắng 23 và hòa 4 trận. Một sự trùng hợp thú vị là trước khi chuỗi thành tích này bắt đầu, đội gần nhất đánh bại Việt Nam cũng là Thái Lan, với tỷ số 2-1 tại Mỹ Đình ngày 10-9-2024.

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