HLV của Thái Lan: "Gặp tuyển Việt Nam lúc nào cũng khó khăn"

HLV Anthony Hudson thừa nhận tuyển Thái Lan đã trải qua trận đấu rất khó khăn trước Việt Nam, nhưng các học trò của ông đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 2-0, qua đó giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson của Thái Lan đánh giá cao tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

“Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng đến các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện trong một trận đấu thực sự khó khăn”, HLV Anthony Hudson nói sau trận đấu tại Bandung (Indonesia) tối 29-9.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng màn trình diễn của Thái Lan chưa hoàn toàn đúng với những gì ông mong muốn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã vượt qua sức ép tâm lý khi đối đầu với Việt Nam, đội tuyển có chuỗi 27 trận bất bại trước trận đấu này.

HLV Hudson nhắc lại trong 2 năm qua, Thái Lan cũng chưa thể đánh bại Việt Nam để khẳng định các cuộc đối đầu với kỳ phùng địch thủ trong khu vực luôn khó khăn. Nhà cầm quân người Anh tiếp lời: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng tôi đáng lẽ đã thắng Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, bởi tôi cho rằng khi đó chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Nhưng hôm nay, các cầu thủ đã cho thấy rất nhiều bản lĩnh và khả năng vượt qua khó khăn”.

Trên sân Si Jalak Harupat, Thái Lan sớm có bàn mở tỉ số ở phút 10. Sarach Yooyen tận dụng khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú sút xa đánh bại thủ môn Lê Giang Patrick.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin là cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam - Thái Lan. ẢNH: ANH KHOA

Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực tìm bàn gỡ. Nguyễn Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới Thái Lan sau đường chuyền của Lê Phạm Thành Long, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik lần lượt đưa Hoàng Đức, Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng và Hai Long vào sân. Tuyển Việt Nam chuyển sang thế trận tấn công, nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng.

Đến phút 90+22, Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị, đối mặt thủ môn Việt Nam và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

HLV Hudson chia sẻ: “Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi tuyệt vời. Tôi rất tự hào về họ và tự hào khi đội tuyển đã giành quyền vào chung kết dù vẫn còn một trận đấu nữa. Như vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành”.

HLV Hudson nhấn mạnh: “Việt Nam có nhiều cầu thủ gốc nước ngoài rất chất lượng và mạnh mẽ. HLV Kim Sang-sik cũng đã làm một công việc tuyệt vời với đội tuyển. Đây là một đội bóng đang phát triển, tiến bộ và ngày càng mạnh hơn”.

Sau chiến thắng 2-0, Thái Lan giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 trước 1 lượt trận. Đồng thời, HLV Hudson cho biết ông rất vui khi tiếp tục được làm việc với tập thể hiện tại sau khi ký hợp đồng gia hạn.

HỮU THÀNH (từ Bandung)