HLV Kim Sang-sik: “Tuyển Việt Nam muốn thắng Thái Lan”

Đội tuyển Việt Nam hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 28-9, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân Soccer Field Saraga ITB (Bandung, Indonesia), chuẩn bị cho cuộc đối đầu Thái Lan lúc 19g30 ngày 29-9 trên sân Si Jalak Harupat.

Buổi tập chiều 28-9 kéo dài khoảng 50 phút. Không khí trên sân khá vui vẻ nhưng các tuyển thủ vẫn thể hiện sự tập trung cao độ.

Sau lượt trận đầu tiên, Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm. Thái Lan tạm đứng đầu bảng B nhờ chỉ số phụ. Đội thắng ở cuộc đối đầu này sẽ có lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu, qua đó giành quyền vào chung kết.

HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý lên đấu pháp cho trận gặp Thái Lan. ẢNH: TÂM HÀ

“Đây là trận đấu rất quan trọng vào ngày mai. Chúng tôi muốn đứng đầu bảng nên tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang-sik nói.

Lần gặp nhau gần nhất ở hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 7, Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cho rằng kết quả trước đó không có nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Ông dành sự tôn trọng cho đội hình Thái Lan, đặc biệt là tuyến giữa.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Ban huấn luyện đã phân tích kỹ Thái Lan, từ trận đấu với Pakistan đến những lần hai đội gặp nhau gần đây. Vì vậy, điều đội tuyển Việt Nam cần làm ngày mai là phát huy tốt nhất khả năng của mình và đảm bảo tất cả cầu thủ đạt 100% thể trạng”.

Đội trưởng Hoàng Đức đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Ông tiếp lời: “Các cầu thủ Thái Lan đều có chất lượng rất tốt, trong khi hàng tiền vệ của họ rất sáng tạo. Các cầu thủ Thái Lan cũng thuộc nhóm những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi đã phân tích kỹ về họ”.

Về cách tiếp cận trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Ông phân tích: “Chúng tôi thường chơi tốt trong hiệp 2. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của Thái Lan. Còn trong hiệp 1, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai chiến thuật của mình và nỗ lực hết sức”.

Trận đấu với Thái Lan diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Xuân Son đã được đưa đến bệnh viện tại Bandung để kiểm tra và chuẩn bị trở về Việt Nam điều trị. Theo quy định của giải, đội tuyển Việt Nam không được gọi cầu thủ khác thay thế, nên chỉ còn 22 cầu thủ cho phần còn lại của giải đấu.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Với tư cách một HLV, tôi thực sự rất buồn khi Xuân Son phải rời đội. Đồng thời, đây cũng là một tổn thất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam, cũng như người hâm mộ Nam Định. Tôi hy vọng Xuân Son sẽ hồi phục hoàn toàn và chúng tôi sẽ gặp lại cậu ấy trong tình trạng tốt nhất”.

Không có Xuân Son, ban huấn luyện nhiều khả năng phải điều chỉnh phương án trên hàng công. Nguyễn Đình Bắc hoặc Williams Minh Hoàng có thể được sử dụng ở vị trí cao nhất, sau khi cả hai từng được thử nghiệm trong khoảng 30 phút cuối trận thắng Philippines 1-0.

HỮU THÀNH (từ Bandung)