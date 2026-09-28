HLV Kim Sang-sik và phương án thay Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam vừa phải đón nhận một tổn thất lớn tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 khi tiền đạo chủ lực Xuân Son gặp chấn thương nặng và phải chia tay giải đấu sớm ngay sau lượt trận đầu tiên.

Xuân Son sớm dừng bước vì chấn thương, ông Kim gấp rút lên phương án tìm người thay thế đá cặp với Đình Bắc ở chặng đường còn lại. Ảnh: ANH KHOA

Sự vắng mặt của Xuân Son đặt ra một bài toán vô cùng hóc búa cho hàng công của "Những chiến binh Sao Vàng" trong hành trình đầy cam go phía trước, đặc biệt là cuộc đối đầu duyên nợ với tuyển Thái Lan ngày 29-9.

Bấy lâu nay, Xuân Son được xem là "mũi khoan" trực diện và lợi hại nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Nhờ lối chơi càn lướt, khả năng tì đè mạnh mẽ cùng kỹ năng dứt điểm toàn diện bằng cả chân lẫn đầu, tiền đạo này luôn thu hút ít nhất hai hậu vệ đối phương. Sự vượt trội của Xuân Son chính là chìa khóa mở ra khoảng trống mênh mông cho những vệ tinh xung quanh như Đình Bắc hay Hoàng Hên băng lên "bắn hạ" khung thành đối thủ.

Dù thừa nhận đây là mất mát lớn, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra đầy tự tin trước truyền thông: “Chúng tôi đã có những phương án thay thế, sẵn sàng khỏa lấp vị trí của Son để lại”. Vậy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang nắm trong tay những quân bài chiến thuật nào để giải bài toán mang tên Xuân Son?

Sự kỳ vọng dành cho Hoàng Hên gia tăng khi Xuân Son bị chấn thương. Ảnh: ANH KHOA

Phương án 1: Niềm tin vào "gã khổng lồ" 19 tuổi Williams Minh Hoàng

Ứng cử viên sáng giá nhất để trực tiếp khỏa lấp vị trí trung phong cắm lúc này là chân sút trẻ Williams Minh Hoàng. Mới 19 tuổi và đang thuộc biên chế CLB Công an TPHCM, tiền đạo Việt kiều này sở hữu chiều cao lý tưởng lên đến 1m90 cùng thể hình vô cùng ấn tượng.

Minh Hoàng có lối chơi mang nhiều nét tương đồng với Xuân Son: mạnh mẽ trong không chiến, không ngại càn lướt và "làm tường" tốt. Việc sử dụng Minh Hoàng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giữ nguyên được cấu trúc hệ thống chiến thuật cũ. Tuy nhiên, điểm lấn cấn duy nhất nằm ở kinh nghiệm trận mạc. Trước một đội tuyển Thái Lan đầy "nanh vuốt" và tinh quái, liệu bản năng "thợ săn" của một cầu thủ tuổi teen có kịp lên tiếng?

Phương án 2: Biến ảo với "số 9 ảo" Đình Bắc và cặp hộ công

Nếu không muốn mạo hiểm với một cầu thủ trẻ như Minh Hoàng, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể thay đổi cách tiếp cận trận đấu bằng việc đưa Đình Bắc "bó" vào trung lộ đá như một tiền đạo ảo hoặc chơi cao nhất trên hàng công.

Chân sút 19 tuổi Williams Minh Hoàng cũng là một phương án thay thế Xuân Son. Ảnh: ANH KHOA

Khi Đình Bắc dạt vào trong, ông Kim sẽ vận hành hàng công bằng sơ đồ không trung phong thực thụ, tận dụng sự cơ động của các tiền vệ công ở hai biên:

Đầu tiên là Hoàng Hên - Tài Lộc: Bộ đôi có lối chơi khá tương đồng, thiên về sáng tạo và quấy phá. Thời gian gần đây, Hoàng Hên đang được ông Kim ưu ái xếp đá chính hơn, nhưng Tài Lộc luôn là phương án thay người tạo đột biến cực tốt.

Hoàng Hên - Hai Long: Đây là phương án mang tính sát thương rất cao. Cần nhớ rằng, trong 3 lần chạm trán tuyển Thái Lan gần nhất, Hai Long đã có tới 2 lần "gieo sầu" cho thủ môn xứ Chùa Vàng. Cái duyên ghi bàn vào lưới người Thái của Hai Long có thể là bước ngoặt giúp HLV Kim Sang-sik tạo nên bất ngờ.

Mất Xuân Son là một bài thử thách hạng nặng cho tham vọng của đội tuyển Việt Nam, nhưng đó cũng là cơ hội để HLV Kim Sang-sik chứng minh tài ứng biến chiến thuật. Dù chọn sự an toàn từ thể hình của Minh Hoàng hay sự biến ảo từ "cái duyên" của Hai Long, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một diện mạo mới đầy rực lửa của đội tuyển.

*Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 29-9.

QUỐC CƯỜNG