Ngoại binh người Mỹ tiếp tục tỏa sáng ở giải hạng Nhất 2026-2027

Đội bóng tân binh giải hạng Nhất 2026-2027 Thái Nguyên FC tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong mùa giải đầu tiên thăng hạng khi thắng trận thứ hai liên tiếp để tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Victor Mansaray tiếp tục bùng nổ trên hàng công Thái Nguyên FC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai trận đấu sớm của vòng 2 giải hạng Nhất 2026-2027 diễn ra vào ngày 25 và 27-9.

Ở trận đấu vào ngày 27-9, Thái Nguyên FC đã thể hiện sức mạnh qua trận thắng 3-0 trước Bình Minh Sài Gòn trong chuyến làm khách tại Bà Rịa. Cả 3 bàn thắng của Thái Nguyên FC đều do công của tiền đạo người Mỹ Victor Mansaray.

Dù đa phần là cầu thủ trẻ nhưng ăn, tập cùng nhau từ lứa U15 lên U17… Thái Nguyên FC (Trẻ Hà Nội cũ) đã định hình bộ khung đồng đều. Những bổ sung nhằm nâng chất lượng đội hình trước mùa giải càng giúp họ mạnh hơn. Trong đó, tiền đạo nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League là Victor Mansaray là điểm nhấn đáng chú ý.

Trước đó ở trận ra quân, Thái Nguyên FC đã thắng đối thủ mạnh là Quy Nhơn United. Đáng chú ý cả hai bàn thắng đều do công Mansaray.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, Thái Nguyên FC giữ vững ngôi đầu bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy, tay săn bàn Victor Mansaray chạy đà khá mạnh mẽ ở giải năm nay khi đang ghi cả 5 bàn cho Thái Nguyên FC.

Một đại diện khác của TPHCM cũng không thành công ở trận đấu sớm vòng 2 khi CLB TPHCM để thua 1-0 trước Đại học Văn Hiến.

Vòng 2 giải hạng Nhất 2026-2027 sẽ trở lại vào ngày 10-10. Sở dĩ hai đội cùng chọn sân Bà Rịa làm sân nhà là TPHCM và Sài Gòn Bình Minh thi đấu sớm vòng 2 do mặt sân này chuẩn bị tổ chức vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 từ ngày 5 đến 11-10, Việt Nam là chủ nhà của bảng D.

QUỐC CƯỜNG