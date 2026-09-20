Bóng đá trong nước

V-League 2026-2027: Đồng Nai thua trận thứ 3 liên tiếp

SGGPO

Thi đấu trên sân nhà cùng thực lực hùng hậu, Đồng Nai vẫn không thể tạo bất ngờ trước ĐKVĐ Công an Hà Nội khi để thua cách biệt 0-3 trong trận đấu sớm của vòng 3 V-League diễn ra vào ngày 20-9.

Thẻ đỏ của Văn Sơn ở phút 15 mang tính bước ngoặt của trận đấu khi Đồng Nai nhận "cơn mưa" bàn thắng sau đó. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thẻ đỏ của Văn Sơn ở phút 15 mang tính bước ngoặt của trận đấu khi Đồng Nai nhận "cơn mưa" bàn thắng sau đó. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai trận thua trước đã làm các cầu thủ Đồng Nai gặp áp lực rất lớn khi phải cố gắng giành điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng, cho dù đối phương là CAHN vốn có thực lực mạnh cũng như đang có phong độ ổn định.

Trận đấu khởi đi với lối chơi tấn công cởi mở khi hai đều đều hướng đến mục tiêu sớm ghi bàn thắng. Hàng công của CAHN với Đình Bắc, Artur cùng Quang Hải phía sau liên tục đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào thế chống đỡ vất vả. Mặt sân trơn do cơn mưa từ trước trận đấu cùng lối chơi không ngại va chạm của đôi bên đã làm cho một số thời điểm trận đấu khá nóng.

Phút 15, đội chủ nhà chỉ còn 10 người khi Văn Sơn lãnh thẻ đỏ từ pha phạm lỗi dùng khuỷu tay thúc vào mặt Đình Bắc. Thua thiệt về quân số buộc Đồng Nai đá thấp đội hình tổ chức phòng ngự, ít mạo hiểm mở thế trận tấn công như trước đó.

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Perea lập công ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho CAHN. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sức ép tiếp tục được CAHN gia tăng từ đầu hiệp hai. Những pha tấn công chủ yếu câu bóng bổng vào trung lộ cho các tay săn bàn nước ngoài tận dụng sức mạnh ở các tình huống không chiến. Phút 52, CAHN đã kịp vượt lên dẫn trước từ pha đánh đầu hiểm hóc của Alan sau đường chuyền từ biên trái của Thành Long.

Phút 55, cũng từ quả tạt ở biên trái của Artur, Perea bật cao đánh đầu cận thành, bóng bật đất qua tay thủ môn Văn Phong ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CAHN. Bị dẫn 2 bàn cùng thế trận thua sút hẳn, Đồng Nai dần mất ý chí thi đấu như ở đầu trận.

Dù Công Phượng được tung vào sân sau đó nhưng cũng không thể cứu vãn trận thua cách biệt khi Đồng Nai lãnh bàn thua thứ 3 vào phút 58 do công Thành Long.

Trận thua này đã đẩy Đồng Nai xuống vị trí cuối bảng sau 3 trận thua liên tiếp, trong khi CAHN đạt 9 điểm tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

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Từ khóa

CAHN Đình Bắc Alan Tấn công chủ yếu Phút 15 Phút 52 Không ngại va chạm Phút 55 Thua sút Văn Sơn

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