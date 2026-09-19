Bóng đá trong nước

Đại diện đầu tiên của V-League bị loại ở Cúp Quốc gia 2026-2027

SGGPO

Không nằm ngoài dự đoán, dù thi đấu trên sân nhà nhưng Thanh Hóa đã không thể vượt qua được CLB Becamex TPHCM khi để thua 0-2 và sớm dừng bước ngay từ vòng loại.

Becamex TPHCM giành chiến thắng ngay trên sân Thanh Hóa. Ảnh: BHCMC
Becamex TPHCM giành chiến thắng ngay trên sân Thanh Hóa. Ảnh: BHCMC

Dù đang thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng dàn lực lượng của Becamex TPHCM với bộ khung chủ lực từng tham dự ở V-League những năm qua, trong đó có nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Đội khách đã tỏ ra không hề kém cạnh các cầu thủ xứ Thanh.

Phút 35, Becamex TPHCM ghi bàn thắng dẫn trước từ cú dứt điểm hiểm hóc của ngoại binh Dos Anjos sau đường chuyền của Minh Khoa.

Bị dẫn bàn, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ, nhưng hệ thống phòng ngự của đội khách thi đấu chắc chắn, cùng với bài phản công sắc lẹm đã nhiều phen gây khó khăn cho Thanh Hóa.

Phút 82, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Anh Tuấn đã có đường chọc khe thông minh cho Nguyễn Trần Việt Cường, chân sút này đi bóng qua thủ môn thủ môn Thanh Diệp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex TPHCM. Đó cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

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Long An (áo đỏ) bị loại ngay trên sân nhà khi thua Bắc Ninh 2-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều thú vị là 3 trận đấu sớm còn lại của vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027, các đội chủ nhà đều “đãi khách”, trong đó có 2 trận phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m.

Trên sân nhà, Quy Nhơn United bất phân thắng bại cùng CLB TPHCM với tỷ số 1-1, đội khách giành chiến thắng 4-3 ở loạt “đấu súng” cân não.

Cuộc so tài trên sân Nha Trang, Đại học Văn Hiến cũng thắng chủ nhà Khánh Hòa ở loạt sút 11m với tỷ số 3-2 sau khi hòa 1-1. Trận còn lại trên sân Long An, đội khách Bắc Ninh đã giành chiến thắng 3-2.

Lịch thi đấu còn lại của vòng loại:

20-9: HA.GL – Hưng Yên; Phú Thọ - Hà Tĩnh; Hải Phòng – Cần Thơ; Hà Nội – Đà Nẵng.

Ngày 6-10: Lâm Đồng – SLNA; Đồng Nai – Bình Minh Sài Gòn; CAND – Huế.

QUỐC CƯỜNG

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Becamex TPHCM Cúp quốc gia 2026-2027 Dos Anjos Bình Minh Sài Gòn Quy Nhơn United Nguyễn Trần Việt Cường Becamex TP.HCM Phút 35 Xứ Thanh Minh Khoa

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