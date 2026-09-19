U23 Việt Nam giải tỏa sức ép trước trận quyết đấu U23 Uzbekistan

Chiến thắng U23 Philippines đã giúp U23 Việt Nam giải tỏa sức ép sau khởi đầu ASIAD 2026 đầy chật vật, đồng thời còn cho thấy bản lĩnh vượt khó trước cuộc đối đầu đối thủ mạnh nhất U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam chụp hình cùng người hâm mộ sau trận thắng U23 Philippines. ẢNH: HẢI HOÀNG

Trận hòa trước U23 Kuwait ở ngày ra quân ASIAD 2026 khiến U23 Việt Nam đối diện với liên tiếp những dấu hỏi. Hàng công chưa đủ sắc bén khi thiếu những chân sút dày dạn cùng khoảng cách giữa nhóm cầu thủ U21 và thế hệ U23 từng thành công trong 1 năm qua cũng được nhắc đến.

Rồi những hoài nghi về khát vọng danh hiệu, về năng lực cầm quân của HLV Đinh Hồng Vinh - người đang dẫn dắt một đội hình có tới 15 cầu thủ từng giành huy chương vàng SEA Games 33 và huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm 2026.

Ra sân thi đấu với U23 Philippines vào chiều 18-9, U23 Việt Nam đối diện với áp lực phải thắng, thậm chí thắng với cách biệt càng cao càng tốt, sau khi chứng kiến đối thủ cùng bảng U23 Uzbekistan đánh bại U23 Philippines tỷ số 5-1. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hiểu rằng lượt trận thứ 2 chính là bản lề. Nếu không thắng, nguy cơ toàn đội sẽ khép lại hành trình ngay từ vòng bảng.

Thực tế, U23 Việt Nam đã trải qua hơn 60 phút thi đấu đầy bế tắc trước U23 Philippines. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện trên từng nét mặt của các tuyển thủ.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc với bàn thắng của Lê Phát. ẢNH: HẢI HOÀNG

Chỉ đến khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn mở tỷ số ở phút 74, mọi thứ mới được giải tỏa. Bàn thắng ấy giống như chiếc van được mở sau thời gian dài bị nén chặt. Thanh Nhàn hét lớn khi chạy về phía khán đài có các CĐV Việt Nam, còn đội trưởng Phạm Lý Đức từ phần sân nhà cũng lao lên ăn mừng cuồng nhiệt. Bao nhiêu áp lực bị dồn nén giờ được bung ra trong khoảnh khắc tỏa sáng của Thanh Nhàn.

Nhưng có lẽ, người nhẹ nhõm nhất lại là Nguyễn Lê Phát. Ở trận gặp U23 Kuwait, Lê Phát từng bỏ lỡ một cơ hội khó tin khi đứng cách khung thành chỉ khoảng 5m. HLV Đinh Hồng Vinh giữ sức cho tiền đạo này trong hiệp 2 ở cuộc so tài với U23 Philippines. Và tính toán ấy đã chính xác. Lê Phát vào sân rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Sau trận, tiền đạo 19 tuổi chia sẻ đoạn tin nhắn với mẹ, trong đó anh hứa sẽ ghi bàn tặng mẹ. Lời hứa ấy cuối cùng đã trở thành sự thật.

HLV Đinh Hồng Vinh mở đầu buổi họp báo sau trận bằng nụ cười thoải mái, như trút bỏ những áp lực đè nặng bấy lâu nay. Nhà cầm quân gốc Bình Định nói lời cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu kiên cường và bản lĩnh. Bản lĩnh ấy được tôi luyện qua một năm các cầu thủ thi đấu cùng nhau ở những giải đấu lớn dưới thời HLV Kim Sang-sik. Từ trải nghiệm ở sân chơi khu vực đến châu lục, những trận đấu căng thẳng đã tạo nên sự lì lợm, giúp các tuyển thủ biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn.

Chiến thắng trước U23 Philippines mang đến tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn, nó mở ra trạng thái tâm lý thoải mái hơn cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước trận đấu quan trọng với U23 Uzbekistan. Quyền tự quyết cho tấm vé vào tứ kết ASIAD 2026 vẫn nằm trong tay thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Nhưng toàn đội không được phép chủ quan. U23 Việt Nam cần tiếp tục giữ vững tinh thần, duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

HỮU THÀNH