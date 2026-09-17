Tuyển nữ Việt Nam tính toán vé vào tứ kết ASIAD 20

Trận thua trước Đài Loan (TQ) hôm ra quân đã làm cho hành trình tranh vé vượt qua vòng đấu bảng của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên khó khăn khi phải đạt kết quả tốt ở hai trận còn lại, đặc biệt là phải thắng Thái Lan ở trận cuối.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại ASIAD 2023, trận đấu mà Nhật Bản thắng với tỷ số 7-0. Ảnh: ĐỨC THIỆN

Đội tuyển nữ Việt Nam phải đạt kết quả như mong đợi ở cuộc so tài cùng Nhật Bản vào lúc 17g30 ngày 17-9 mới có thể tính đến chuyện tập trung sức mạnh cho màn so tài cùng Thái Lan.



Đáng chú ý tuyển nữ Nhật Bản có lợi thế chủ nhà, còn là nhà đương kim vô địch. Đến với ASIAD 20 lần này dù không có lực lượng mạnh nhất do nhiều trụ cột không được CLB nhả về, nhưng với “đội hình B”, Nhật Bản vẫn tỏ ra rất mạnh mà trận thắng 8-0 trước Thái Lan đã cho thấy điều đó.

Những lần đối đầu trước đây, Nhật Bản luôn thắng Việt Nam, thậm chí là với tỷ số cách biệt cũng không ít. Lần này, lực lượng đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp cùng những hạn chế khá rõ nét ở hàng phòng ngự và tấn công, sẽ khó đặt yêu cầu cao với Bích Thùy cùng các đồng đội ở trận này.

Sức ép không nhỏ đang chờ đón đội tuyển nữ Việt Nam ở cuộc so tài vào ngày 17-9. Ảnh: ĐỨC THIỆN.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Kết quả trận ra quân chưa nói lên điều gì cả. Tôi cũng đã phân tích để các cầu thủ nhìn rõ cục diện giữa bảng E của chúng ta và các bảng khác. Đội tuyển nữ Việt Nam phải xác định rõ ràng cố gắng chơi tốt từng trận một, với các cách tiếp cận khác nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến một kết quả khả dĩ trước Nhật Bản, với những chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan khi cơ hội tranh nhì bảng vẫn còn trong tay".

Tính toán của ông Phúc không ngoài việc vừa cố gắng tránh trận thua với tỷ số quá cách biệt trước Nhật Bản và cũng bảo toàn lực lượng tốt nhất cho cuộc so tài với Thái Lan. Theo điều lệ giải, 2 đội đứng nhất, nhì ở 3 bảng cùng 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Vì thế, trận Việt Nam – Thái Lan sẽ mang tính quyết định cho cả hai.

Khả năng có thể xảy ra ở bảng E là ba đội Việt Nam, Đài Loan (TQ) và Thái Lan có cùng 3 điểm và việc so sánh chỉ số phụ khi ấy sẽ rất quyết liệt.

QUỐC CƯỜNG