Đội tuyển nữ Việt Nam thua trận ra quân ASIAD 2026

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã lĩnh ấn tiên phong tại ASIAD 2026 ở môn bóng đá nữ, gặp đối thủ được đánh giá cân sức là Đài Loan (TQ) nhưng để thua với tỷ số 1-2.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Loan (TQ) 1-2 ở trận ra quân ASIAD 20. Ảnh: Aseanfootball

Trận thua Đài Loan (TQ) đã đọng lại nhiều vấn đề với đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp lực lượng hiện nay. Việc vắng 3 mắt xích quan trọng ở 3 tuyến là Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Vạn và Huỳnh Như đã làm cho lối chơi chung của đội bị ảnh hưởng rất lớn.

Khu vực giữa sân Trần Thị Thảo và Bích Thùy sớm bị các tiền vệ Đài Loan (TQ) phong tỏa, còn trên hàng công Hải Yến hay Vạn Sự vẫn có cảm giác bị thiếu sức mạnh, sự chính xác, dứt khoát ở các tình huống có bóng ở gần vòng 16m50 của đối phương. Thế nên có nhiều thời điểm dù cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều, nhưng cơ hội thực sự nguy hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu, hai đội đều nhập cuộc với đội hình mạnh nhất cùng lối đá thận trọng. Phút 15, thế trận cân bằng bị phá vỡ với bàn mở tỷ số của Đài Loan (TQ) sau pha ghi bàn của Su Yu-hsuan.

Dương Thị Vân vào sân từ giữa hiệp hai. Ảnh: Hải Hoàng

Bị dẫn bàn trước, lối chơi của đội tuyển Việt Nam có phần mất sự liền mạch như ở đầu trận. Nhằm chấn chỉnh lại khu vực giữa sân, ngay ở phút 28, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa Dương Thị Vân vào thay Thái Thị Thảo. Các cầu thủ Việt Nam dần lấy lại thế trận, kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn.

Đến khoảng giữa hiệp hai, đội tuyển nữ Việt Nam dần giảm tốc độ khi các pha vây ráp vòng 16m50 đối phương đều chưa đem lại hiệu quả như ý muốn. Lý do khác là một số vị trí có phần giảm thể lực. Tận dụng điều này, Đài Loan (TQ) lại tăng tốc và có thêm bàn thắng thứ 2 từ cú sút hiểm hóc của chân sút gốc Nhật Bản Wakabayashi.

Trận thua làm cho hành trình đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam thêm cam go. Ảnh: Hải Hoàng

Quãng thời gian còn lại đội tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công. Thanh Nhã thắp lại hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 85.

Lên tinh thần sau bàn thắng, Việt Nam gia tăng sức ép và bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn sau đó, nhất là pha đối mặt thủ môn đối phương như Minh Chuyên không tận dụng thành công đành chấp nhận rời sân với kết quả thua 1-2.

Ngày 17-9, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ rất mạnh là đội chủ nhà Nhật Bản.

QUỐC CƯỜNG