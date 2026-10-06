2 lần xin lỗi của HLV Kim Sang-sik và cú sốc sau hơn 1 tháng

2 thất bại, 2 lần HLV Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi người hâm mộ, khi tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư, chỉ hơn một tháng sau khi còn đứng trên đỉnh Đông Nam Á.

Việt Nam khép lại kỳ FIFA ASEAN Cup 2026 đáng quên. Ảnh: ANH KHOA

Sự đảo chiều vị thế quá nhanh của đội tuyển Việt Nam cho thấy chức vô địch trước đó không đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo được khoảng cách an toàn với các đối thủ.

Lời xin lỗi đầu tiên của ông thầy người Hàn Quốc xuất hiện sau trận thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng. Cú ngã khiến chuỗi 27 trận bất bại dưới thời ông Kim Sang-sik dừng lại, đồng thời phát đi tín hiệu cảnh báo đầu tiên. Việt Nam vẫn đi tiếp, nhưng không còn duy trì được hình ảnh của một đội tuyển luôn biết cách kiểm soát những thời điểm quyết định như tại ASEAN Cup.

Lời xin lỗi thứ 2 của ông Kim đến sau trận tranh hạng ba thua Malaysia 0-1. Thêm một thất bại khiến nhà vô địch Đông Nam Á rời giải mà không có huy chương. Từ chức vô địch xuống hạng tư trong hơn một tháng là cú rơi gây sốc, dù chưa đủ kết luận tuyển Việt Nam đột nhiên suy yếu.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Thực tế bối cảnh của hai giải đấu có sự khác biệt đáng kể. ASEAN Cup không phải lúc nào cũng nằm trọn trong dịp FIFA Days, khiến một số đội gặp khó trong việc triệu tập cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Đến FIFA ASEAN Cup, điều kiện tập trung nhân sự thuận lợi hơn.

Indonesia khai thác tốt nguồn cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, Thái Lan có thêm những lựa chọn chất lượng, còn Malaysia cũng cho thấy diện mạo giàu tốc độ và sức mạnh hơn. Việt Nam vì thế phải đối diện với những phiên bản hoàn thiện hơn của chính các đối thủ quen thuộc.

Trong khi đó, ông Kim có thiệt thòi khi nhiều trụ cột chấn thương, các gương mặt mới chưa đủ sức thay thế, thời gian hội quân lại gấp gáp.

Trận thua Thái Lan cho thấy Việt Nam gặp khó khi đối phương nâng cường độ, áp sát quyết liệt và buộc các tuyến phải xử lý bóng nhanh hơn. Những khoảng trống từng được hệ thống chiến thuật che lấp bắt đầu xuất hiện. Khi thế trận không diễn ra theo kế hoạch, đội tuyển cũng thiếu những phương án đủ sắc để xoay chuyển tình hình.

Cần biết, dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã xây dựng được tính tổ chức, tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi tương đối tốt. Những phẩm chất ấy góp phần quan trọng vào chức vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, khi mặt bằng cạnh tranh được đẩy lên một nấc, yêu cầu cũng thay đổi. Đội tuyển cần tốc độ luân chuyển bóng cao hơn, khả năng thoát pressing tốt hơn và nhiều cá nhân có thể tự giải quyết tình huống ở những trận đấu giằng co.

Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia ở trận tranh hạng ba. Ảnh: ANH KHOA

2 lời xin lỗi của thầy Kim sau hai trận thua bỗng dưng làm ông nhớ đến “thần tài” Nguyễn Xuân Son không may bị chấn thương sớm dừng cuộc chơi, dù trong tay ông vẫn còn nhiều cầu thủ nhập tịch khác.

Chiếc cúp ASEAN Cup vẫn hoàn toàn xứng đáng, nhưng nó không phải sự bảo đảm rằng Việt Nam đã vượt khỏi tầm với của Thái Lan, Indonesia hay Malaysia ở đấu trường mới FIFA ASEAN Cup khi tất cả đều có lực lượng mạnh nhất.

Điều này cho thấy nhóm đầu bóng đá Đông Nam Á đang ngày càng khó phân định. Một đội có thể vô địch ở giải đấu này rồi lập tức gặp khó ở giải kế tiếp. Chỉ một vài thay đổi về nhân sự, trạng thái thi đấu hoặc cách tiếp cận chiến thuật cũng đủ làm cán cân nghiêng sang phía khác.

2 lời xin lỗi của Kim Sang-sik như hai dấu mốc của một giải đấu nhiều giá trị cảnh báo. Thất bại 0-2 trước Thái Lan phá vỡ chuỗi bất bại, còn vị trí thứ tư kéo Việt Nam trở lại với thực tế rằng ngôi đầu khu vực chưa bao giờ là tài sản có thể sở hữu lâu dài.

2 lời xin lỗi của Kim Sang-sik như hai dấu mốc của một giải đấu nhiều giá trị cảnh báo. Thất bại 0-2 trước Thái Lan phá vỡ chuỗi bất bại, còn vị trí thứ tư kéo Việt Nam trở lại với thực tế rằng ngôi đầu khu vực chưa bao giờ là tài sản có thể sở hữu lâu dài.

GIA HUY