Thắng Thái Lan ở loạt sút luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Xứng đáng là cuộc so tài được mong chờ giữa hai “kỳ phùng địch thủ” của bóng đá Đông Nam Á, hai đội Thái Lan và Indonesia đã tạo nên trận chung kết đầy hấp dẫn, kịch tính và phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m.

Indonesia đăng quang sau loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Không xa lạ gì nhau, hai đội tung lực lượng mạnh nhất và chủ động lối đá cởi mở ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch nhiều hơn, thể hình tốt cùng sự trợ lực của đông đảo khán giả trên các khán đài “chảo lửa” Gelora Bung Barno đã nhanh chóng dâng cao tấn công. Các pha lên bóng của họ chủ yếu rót bóng bổng cho tay săn bàn trẻ có chiều cao tốt là Baker.

Thái Lan cũng cho thấy họ không là đội đơn giản. Dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, cự ly đội hình được giữ hợp lý đã đánh chặn hầu hết những nỗ lực xuyên thủng vòng 16m50 của các chân sút Indonesia. Thế trận chắc chắn của hàng thủ đôi bên đã làm cho hiệp đầu khép lại với tỷ số 0-0.

Sang đầu hiệp hai trận đấu trở nên sôi nổi hơn khi Thái Lan dần mở thế trận tấn công, nhiều phen gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự Indonesia. Ngược lại, những đường phản công tốc độ của đội chủ nhà nhiều phen làm cho hàng phòng ngự Thái Lan vất vả, thậm chí phải phạm lỗi để can ngăn.

Diễn biến trận đấu sôi nổi và cân sức. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tình huống bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 81 khi hậu vệ Mickelson của Thái Lan nhận thẻ đỏ do kéo kéo người Romeny, ngoài cấm địa Thái Lan. Từ tình huống đá phạt ở gần vòng 16m50 này, hậu vệ Dean James sút căng, bóng trúng chân Iklas đổi hướng vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Thái Lan. Nhưng niềm vui của đội chủ nhà không giữ được bao lâu, chỉ sau đó 4 phút, Iklas lập công ghi bàn gỡ hòa cho Thái Lan.

Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Lần này đến lượt Thái Lan vượt lên trước vào phút 111 do công của Peeradol. Và Indonesia lại bắt kịp sau pha ghi bàn của Elkan Baggott ở phút 116.

Hòa 2-2 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m và Indonesia giành chiến thắng chung cuộc ở loạt sút cân não với tỷ số 4-2.

QUỐC CƯỜNG