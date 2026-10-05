HLV Tan Cheng Hoe hết lời khen ngợi các học trò

Nhà cầm quân kỳ cựu của đội tuyển Malaysia cuối cùng cũng xóa được vận đen khi so tài cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian ông dẫn dắt đội tuyển nước này, sau khi giành chiến thắng 1-0 để đứng thứ ba chung cuộc FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV tan Cheng Hoe. Ảnh: ANH KHOA

HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau khi thắng Việt Nam 1-0: "Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần và sự cống hiến của họ trong trận đấu này. Chúng tôi biết phải thi đấu bốn trận trong một khoảng thời gian ngắn, và đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Vì vậy, các cầu thủ ít nhiều đã cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng về mặt tinh thần, toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với thành quả này".

Ông Tan không muốn các học trò dừng lại từ trận thắng này mà cần hướng về phía trước: "Chúng tôi phải tiếp tục tiến bộ để có thể chơi ngày càng tốt hơn. Một trong những thống kê tốt nhất của đội là số bàn thắng chúng tôi ghi được. Nhưng đôi khi bóng đá không chỉ được quyết định bởi những con số thống kê. Điều quan trọng là các cầu thủ đã làm việc vô cùng chăm chỉ cùng nhau.

Đoạn kết đẹp cho Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2926. Ảnh: ANH KHOA

Họ tập trung và nỗ lực ngày đêm. Tâm lý thi đấu của các cầu thủ đóng vai trò rất quan trọng. Dù chỉ có một khoảng thời gian ngắn để thi đấu bốn trận khó khăn, với tư cách HLV, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của toàn đội".

Ông tỏ ra tiếc khi Malaysia không thể góp mặt ở trận chung kết, trận đấu mà Malaysia xứng đáng được góp mặt, nhưng ông cũng chúc cả Thái Lan lẫn Indonesia cùng tạo nên trận chung kết đẹp mắt.

"Chúng tôi thực sự tiếc nuối khi không thể góp mặt ở trận chung kết. Tôi hy vọng hai đội sẽ thể hiện những gì tốt nhất trong một bầu không khí tuyệt vời. Tôi tin cả hai đội đều có động lực để thi đấu trong bầu không khí như vậy. Chúc cả hai đội những điều tốt đẹp nhất và mong đội mạnh hơn sẽ giành chiến thắng", ông Tan bày tỏ.

QUỐC CƯỜNG