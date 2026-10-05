HLV Kim Sang-sik điều chỉnh mạnh hàng công để gặp Malaysia

Nhiều ca chấn thương trước trận tranh hạng ba đã làm cho đội tuyển Việt Nam chỉ còn 19 cầu thủ. HLV Kim Sang-sik đã phải xới tung lực lượng, nhất là ở hàng tiền đạo trong cuộc so tài cùng Malaysia.

Đáng chú ý là trên hàng tấn công, đội hình xuất phát không có Hoàng Hên, Tài Lộc lẫn Đình Bắc. Những "thợ săn bàn" của tuyển Việt Nam trong trận này Williams Minh Hoàng đá cao nhất cùng hai hộ công là Hai Long và Đăng Khoa. Những tay săn bàn "lạ" này liệu sẽ gây bất ngờ cho Malaysia?

Ở hàng tiền vệ, Quang Vinh sẽ đảm nhiệm vị trí cầu thủ chạy cánh trái. Hành lang đối diện vẫn là Tiến Anh, còn bộ đôi tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Thành Long.

Dưới hàng phòng ngự, Ngọc Bảo sẽ đảm nhiệm vị trí trung vệ trái trong khi vị trí trung vệ phải thuộc về Adou Minh. Thông tin đáng mừng là Việt Anh kịp bình phục và ra sân ở đội hình chính thức. Bộ ba này sẽ chốt chặn trước khung thành Lê Giang.

QUỐC CƯỜNG