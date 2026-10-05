Chung kết Indonesia – Thái Lan: Chờ tân vương FIFA ASEAN Cup

Indonesia có lợi thế sân nhà cùng khí thế lên cao sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, trong khi Thái Lan bước vào chung kết với vị thế của đội bóng giàu bản lĩnh bậc nhất Đông Nam Á.

Thái Lan liệu sẽ vượt qua được sức ép tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno để đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026? Ảnh: ANH KHOA

Cuộc đối đầu tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno vào đêm 5-10 (lúc 20 giờ) là màn thử sức giữa khát vọng đăng quang của chủ nhà Indonesia và cái duyên đối đầu kéo dài gần một thập niên của Thái Lan.

Indonesia chờ phá dớp 10 năm

Chủ nhà Indonesia tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với thành tích bất bại. Đội bóng của HLV John Herdman thắng Singapore 2-0, hòa Malaysia 0-0 trước khi tạo ra màn trình diễn bùng nổ nhất vòng bảng bằng chiến thắng 9-2 trước Bangladesh. 7 điểm cùng 11 bàn thắng cho thấy sức tấn công đáng gờm của đội chủ nhà.

HLV Herdman đang sở hữu lực lượng giàu sức mạnh và tốc độ với nhiều cầu thủ được đào tạo hoặc thi đấu tại châu Âu. Justin Hubner, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Dean James, Calvin Verdonk, Ole Romeny hay Ragnar Oratmangoen giúp Indonesia cải thiện đáng kể chất lượng ở cả ba tuyến. Sự trở lại của Thom Haye sau án treo giò càng tăng thêm khả năng kiểm soát khu trung tuyến.

Tổn thất lớn của Indonesia là sự vắng mặt của trung vệ Elkan Baggott vì án treo giò. Trong một trận chung kết mà sai số phải được hạn chế tối đa, việc thiếu một hậu vệ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt chắc chắn ảnh hưởng đến những tính toán của Herdman.

Indonesia đang hội tụ đủ các yếu tố "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa" trước trận tranh chung kết với Thái Lan.

Nhưng lợi thế lớn nhất của Indonesia nằm trên khán đài. Gelora Bung Karno với hàng chục nghìn CĐV có thể tạo ra sức ép khủng khiếp. Sau màn “mưa bàn thắng” trước Bangladesh, đội chủ nhà càng có lý do để đẩy cao tốc độ ngay từ đầu nhằm tìm bàn thắng sớm.

“Voi chiến” có điểm tựa lịch sử

Thái Lan lại mang đến trận chung kết một câu chuyện khác. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson thắng Pakistan 4-0 rồi đánh bại Việt Nam 2-0 để sớm tạo lợi thế lớn trong cuộc đua tại bảng B. Thất bại 1-2 trước Philippines ở lượt cuối làm hành trình mất đi sự hoàn hảo, nhưng không ngăn “Voi chiến” giữ ngôi đầu và giành quyền vào chung kết.

Trận thua ấy cũng cần được nhìn trong bối cảnh HLV Hudson đã xoay vòng lực lượng. Nhiều trụ cột được dưỡng sức và có thể trở lại trong đội hình xuất phát trước Indonesia. Chanathip Songkrasin tiếp tục là trung tâm sáng tạo, bên cạnh Sarach Yooyen, Nicholas Mickelson, Kakana Khamyok, Supachai Jaided và Teerasak Poeiphimai.

Quan trọng hơn, Thái Lan đang nắm ưu thế rõ rệt về đối đầu. “Voi chiến” bất bại trong 7 lần gần nhất gặp Indonesia trên mọi đấu trường với 4 chiến thắng và 3 trận hòa. Indonesia đã không thắng đối thủ này kể từ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, khi họ vượt qua Thái Lan 2-1. Lần gặp gần nhất tại AFF Cup 2022 cũng trên sân Gelora Bung Karno kết thúc với tỷ số 1-1.

Thái Lan hội tụ lực lượng hùng hậu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Thống kê ấy tạo điểm tựa tinh thần cho Thái Lan, nhưng trận chung kết lần này có thể rất khác. Indonesia hiện sở hữu lực lượng có chất lượng đồng đều hơn, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái. Nếu đội chủ nhà tận dụng được sự cuồng nhiệt từ khán đài để đẩy trận đấu lên tốc độ cao, hàng thủ Thái Lan sẽ chịu sức ép lớn.

Ngược lại, đây cũng là lúc bản lĩnh của “Voi chiến” được kiểm chứng. Thái Lan cần vượt qua khoảng thời gian đầu nhiều áp lực, kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế những tình huống mất bóng có thể mở ra cơ hội phản công cho Indonesia.

Indonesia có sân nhà, khí thế và khát vọng phá dớp. Thái Lan có kinh nghiệm, lực lượng được dưỡng sức cùng chuỗi 7 trận bất bại trước đối thủ. Một bên muốn biến Gelora Bung Karno thành lễ hội đăng quang, bên kia muốn tiếp tục chứng minh mình vẫn là thế lực khó bị khuất phục. Đó là những chất liệu đủ để trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành cuộc chiến đáng chờ đợi nhất của giải.

GIA HUY