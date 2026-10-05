Tuyển Việt Nam cần thắng Malaysia để lấy lại niềm tin

Không thể đi đến trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong cuộc tranh hạng ba, diễn ra lúc 16 giờ, ngày 5-10.

Hoàng Đức bình phục hẳn chấn thương đã đem lại sức mạnh cho khu trung tuyến đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Tấm huy chương đồng có thể không phải mục tiêu ban đầu, nhưng với hai đối thủ nhiều duyên nợ Việt Nam - Malaysia, đây vẫn là trận đấu cần thắng để bảo vệ vị thế và khép lại giải đấu bằng một dấu ấn tích cực.

Đội tuyển Việt Nam đến trận tranh hạng ba sau vòng bảng nhiều biến động. Thầy trò HLV Kim Sang-sik mở màn bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines, nhưng sau đó nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan. Trận thua ấy khiến Việt Nam mất cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng, đồng thời chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đến trận cuối gặp Pakistan, đội tuyển tiếp tục trải qua những thời điểm khó khăn trước khi thắng 4-2. Bốn bàn thắng giúp Việt Nam lấy lại phần nào cảm giác tấn công và giành quyền tranh hạng ba, nhưng có nhiều lần hàng phòng ngự bị xuyên thủng cũng để lại lời cảnh báo trước Malaysia.

Truyền thông dành nhiều sự quan tâm đến HLV Kim Sang-sik trước trận tranh hạng ba. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đối thủ của Việt Nam cũng mang tâm trạng chẳng vui hơn. Malaysia từng đứng trước cơ hội vào chung kết khi thắng Singapore 6-0, nhưng kết quả ấy cuối cùng vẫn chưa đủ. Indonesia tạo ra chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để vượt lên trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Malaysia vì thế phải chuyển mục tiêu sang vị trí thứ ba trong sự tiếc nuối.

Những biến động về lực lượng càng khiến Malaysia gặp khó. Nhưng đó cũng là lý do Việt Nam không thể chủ quan. Khi sức ép thành tích đã giảm đi, đối thủ có thể lựa chọn cách chơi cởi mở, giàu tốc độ và trực diện hơn.

Vấn đề với Việt Nam lúc này là khả năng duy trì sự ổn định. Qua ba trận, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn có những khoảng thời gian chơi tốt, kiểm soát được khu trung tuyến và tạo sức ép đáng kể. Nhưng khi nhịp độ trận đấu thay đổi, khoảng cách giữa các tuyến đôi lúc bị kéo giãn, khiến hàng thủ rơi vào thế chống đỡ.

Malaysia có đủ tốc độ để khai thác những khoảng trống ấy. Vì vậy, Việt Nam cần sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc đẩy cao đội hình. Hoàng Đức vẫn là mắt xích quan trọng trong việc điều tiết thế trận, còn sức trẻ của Đình Bắc có thể mang lại khác biệt ở những tình huống cần tốc độ và khả năng đột phá.

Đội tuyển Việt Nam cần tấm huy chương đồng an ủi tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Điểm tựa đáng kể của Việt Nam nằm ở tâm lý đối đầu. Những kết quả thuận lợi trước Malaysia thời gian qua giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ có giá trị tham khảo. Một Malaysia bị dồn vào thế phải chứng minh mình vẫn có thể trở nên nguy hiểm nếu Việt Nam nhập cuộc thiếu tập trung.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn không đến Indonesia với mục tiêu giành hạng ba. Nhưng khi cánh cửa chung kết đã khép lại, cách phản ứng với thất bại cũng phản ánh bản lĩnh của một đội bóng.

Thắng Malaysia sẽ không thể xóa trận thua Thái Lan hay những vấn đề đã bộc lộ tại giải. Đổi lại, Việt Nam có thể rời FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một tấm huy chương, giữ ưu thế trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp và quan trọng hơn, tìm lại cảm giác chiến thắng.

ĐĂNG HUY