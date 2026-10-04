Bóng đá trong nước

HLV Kim Sang-sik "đau đầu" vì bài toán nhân sự trước trận tranh hạng 3

SGGPO

Bước vào trận đấu cuối cùng của giải, đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi chỉ còn đúng 19 cầu thủ lành lặn, sẵn sàng ra sân.

HLV Kim Sang-sik sẽ có quà chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 bằng tấm Huy chương đồng? Ảnh: ANH KHOA
HLV Kim Sang-sik sẽ có quà chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 bằng tấm Huy chương đồng? Ảnh: ANH KHOA

Mới nhất, chấn thương của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh càng làm cho HLV Kim Sang-sik thêm phần đau đầu trong việc bài trí hàng phòng ngự. Trước đó, ở màn đọ sức với Thái Lan, đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều sự lúng túng, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến.

Hướng tới trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 5-10, dù chiến lược gia người Hàn Quốc có thể thở phào nhẹ nhõm với sự trở lại của Hoàng Đức, nhưng khoảng trống mà Việt Anh để lại vẫn là một nỗi lo lớn. Không chỉ sở hữu thể hình lý tưởng, Việt Anh còn là một trong những chốt chặn giàu kinh nghiệm trận mạc nhất của đội tuyển thời điểm hiện tại. Phong độ ổn định của anh chính là bệ phóng tạo nên sự an toàn cho hậu phương đội nhà.

Nếu "phép màu" vào giờ chót không thể đến với Việt Anh, hậu vệ Việt kiều Adou Minh nhiều khả năng sẽ được giao trọng trách thủ lĩnh hàng phòng ngự. Sát cánh cùng anh ở sơ đồ 3 trung vệ sẽ là Ngọc Bảo và Xuân Mạnh. Dù ông Kim vẫn còn một phương án dự phòng khác là Nhật Minh, nhưng có vẻ nhà cầm quân này đang đặt niềm tin lớn hơn vào kinh nghiệm của Ngọc Bảo cho suất đá chính.

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Hoàng Hên khó ra sân ở trận tranh Huy chương đồng. Ảnh: ANH KHOA

Tại khu vực giữa sân, trước một đối thủ Malaysia sở hữu lối chơi vô cùng mạnh mẽ và giàu va chạm, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm chơi đôi công ngay từ đầu. Thay vào đó, lối đá thiên về sự chắc chắn sẽ được ưu tiên, nhất là trong bối cảnh Hoàng Hên cũng vừa báo bệnh. Thành Long dự kiến sẽ được xếp đá chính ngay từ đầu bên cạnh Hoàng Đức để đảm bảo khả năng đánh chặn và duy trì sự cân bằng.

Ở hành lang cánh trái, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với một sự cân nhắc đầy thú vị. Tuấn Tài với phong độ khá tốt trong những trận gần đây sẽ là một điểm cộng lớn. Tuy nhiên, Quang Vinh lại sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực, những yếu tố vô cùng cần thiết để đọ sức trực tiếp với các cầu thủ đá cánh giàu tốc độ của Malaysia. Đây chắc chắn là vị trí mà ban huấn luyện sẽ phải đắn đo kỹ lưỡng trước giờ bóng lăn.

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Williams Minh Hoàng nhiều hy vọng đá chính ở trận gặp Malaysia. Ảnh: ANH KHOA

Trên mặt trận tấn công, bộ ba Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Tài Lộc đang là những sự lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Dù là một nhân tố trẻ, Williams Minh Hoàng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng khả năng chơi bóng bổng tốt, Minh Hoàng sẽ là đối tác hoàn hảo với Tài Lộc trên hàng công. Trong khi đó, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ được kéo lùi sâu hơn để hoạt động như một cầu nối gắn kết giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam:

  • Thủ môn: Lê Giang
  • Hậu vệ: Ngọc Bảo, Adou Minh, Xuân Mạnh
  • Tiền vệ: Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Anh
  • Tiền đạo: Đình Bắc, Minh Hoàng, Tài Lộc
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Hoàng Đức Việt Anh Kim Sang-sik Hoàng Hên Đình Bắc Quang Vinh Đọ sức

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