Hồng Kông (TQ) vô địch Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026

Đội chủ nhà của Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 là Hồng Kông (TQ) đã giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Campuchia để trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này.

Campuchia đến với giải mang nhiều tham vọng giành Cúp vô địch. Dù gặp đội chủ nhà ở trận chung kết với quyết tâm rất cao, nhưng vấp phải dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của Hồng Kông (TQ). Đá trên sân nhà với hơn 30.000 cổ động viên, Hồng Kông (TQ) càng nhập cuộc đầy hưng phấn.

Phút 41, Hồng Kông (TQ) đã tung lưới các cầu thủ Campuchia. Từ đường chuyền của Sun Ming Him, Matthew Orr ra chân thật nhanh ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Dù cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng mọi thứ không dễ cho các cầu thủ Campuchia khi khu trung tuyến đã bị chia cắt, chỉ trông chờ vào sự bùng nổ của các cá nhân trên hàng công. Kết thúc hiệp đầu tiên, đội tuyển Campuchia chỉ thực hiện 3 lần sút bóng nhưng không lần nào xuyên thủng được lưới Hồng Kông (TQ).

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục giữ thế trận lấn lướt và đến phút 58, cách biệt được nhân đôi sau pha lập công của Everton Camargo từ chấm phạt 11m.

Thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, Hồng Kông (TQ) trở thành nhà vô địch của Division 2 giải FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi toàn thắng cả 3 trận tại giải đấu lần này. Phần thưởng cho đội vô địch là 300.000 USD (khoảng 7,8 tỉ đồng). Theo điều lệ giải, chỉ có đội vô địch là nhận tiền thưởng.

QUỐC CƯỜNG