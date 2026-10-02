Việt Nam - Pakistan 4-2: Thắng lớn, nhưng vẫn còn lo

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Pakistan vào chiều ngày 2-10 để giành vé tranh hạng 3 với tuyển Malaysia.

Minh Hoàng, Hoàng Đức, Đình Bắc lần lượt bùng nổ với các bàn thắng trong hiệp hai. Ảnh: ANH KHOA

Dù thắng với tỷ số cách biệt khách mời Pakistan, nhưng cách vận hành lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở nhiều thời điểm vẫn khiến khán giả không khỏi âu lo.

Hiệp một rời rạc và gáo nước lạnh

Những nỗi lo ngại của người hâm mộ ập đến ngay trong 45 phút đầu tiên. Đó là quãng thời gian các cầu thủ Việt Nam thi đấu rời rạc, thiếu “lửa” và mất kết dính giữa các tuyến. Dù tuyển Việt Nam giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các đường phối hợp cuối cùng đều thiếu chính xác, trong khi cầu thủ thiếu sức rướn cần thiết.

Về mặt nhân sự, đội hình xuất phát đánh dấu sự trở lại của Hoàng Đức đá chính. Ngược lại trên hàng công, HLV Kim Sang-sik bất ngờ "cất" Đình Bắc trên băng ghế dự bị để sử dụng bộ ba Hai Long - Tài Lộc - Minh Hoàng. Hoàng Hên cũng được trao cơ hội ở vị trí hộ công bên cạnh Hoàng Đức.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với lối chơi rời rạc và còn bị dẫn bàn trước. Ảnh: ANH KHOA

Dù kiểm soát thế trận nhưng các cầu thủ Việt Nam không thể tạo ra một cục diện áp đảo. Nhiều thời điểm, diễn biến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt như thể hai đội đang... ru nhau ngủ.

Trong thế trận bế tắc ấy, mành lưới của đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ bị rung lên ở phút 32. Xuất phát từ đường chuyền về bất cẩn của tiền vệ Hai Long, Ngọc Bảo băng lên phá bóng nhưng lại đập trúng chân Mohib Ullah. Cầu thủ của Pakistan đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, hạ gục thủ thành Lê Giang trong pha đối mặt để mở tỷ số.

Bước ngoặt từ những sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik

Viễn cảnh đánh mất suất tham dự trận tranh hạng ba hiển hiện trước mắt các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ dần khởi sắc trở lại kể từ bàn gỡ hòa 1-1 của Hai Long ở phút 50. Tiền vệ này đã tung cú sút sệt hiểm hóc sở trường sau pha kiến tạo của Tuấn Tài – cầu thủ vừa được tung vào sân ở hiệp hai cùng với Đình Bắc. Một quân bài chiến lược khác là Thành Long cũng được ông Kim tung vào sân thế chỗ cho Hoàng Hên.

Những sự điều chỉnh nhân sự này ngay lập tức phát huy tác dụng, góp phần đảo chiều cục diện. Tốc độ tấn công của đội tuyển Việt Nam đẩy cao, trở nên thanh thoát, sắc nét và "máu lửa" hơn hẳn.

Những điều chỉnh nhân sự ở hiệp hai của HLV Kim Sang-sik đã làm thay đổi cục diện trận đấu.

Phút 57, Hoàng Đức tỏa sáng với cú sút hiểm hóc sau đường chuyền dọn cỗ của Đình Bắc, nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 80, chính Đình Bắc trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên thành 3-1.

Sau đó hàng thủ Việt Nam mất tập trung và để đối phương rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, nhưng đến những phút bù giờ, Minh Hoàng đã kịp thời lập công để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2.

Giành trọn vẹn 3 điểm, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào trận tranh hạng ba gặp đối thủ đầy duyên nợ Malaysia. Dù hoàn thành mục tiêu chiến thắng, song màn trình diễn trước Pakistan đã lộ ra không ít khiếm khuyết nơi hàng thủ lẫn khâu triển khai lối chơi.

HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp các học trò vượt qua người Mã và mang về tấm huy chương đồng FIFA ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG