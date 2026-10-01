Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến tiền đạo Phạm Gia Hưng sau khi mẹ anh qua đời sáng 1-10.

Đội tuyển Việt Nam chia buồn cùng gia đình tiền đạo Phạm Gia Hưng. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Theo thông tin từ VFF, bà Matta Nguyễn Thị Thiên Hương, sinh ngày 29-6-1959, nguyên quán Bố Trạch, Quảng Bình, mẹ của tiền đạo Phạm Gia Hưng, đã qua đời lúc 7h30 ngày 1-10-2026, hưởng thọ 68 tuổi.

Ngay sau khi nhận tin buồn, VFF phát thông báo: “VFF, ban huấn luyện cùng toàn thể các thành viên đội tuyển Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phạm Gia Hưng và gia đình. Mong Gia Hưng và gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát. VFF cầu nguyện cho linh hồn bà Matta Nguyễn Thị Thiên Hương được an nghỉ”.

Tin buồn đến chỉ 1 ngày sau khi Gia Hưng chia tay đội tuyển Việt Nam, kịp đáp chuyến bay trở về nước chăm sóc và nhìn mẹ lần cuối cùng.

Trước đó, trong thời gian đội tuyển Việt Nam thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Bandung (Indonesia), Gia Hưng nhận tin mẹ lâm trọng bệnh. Trước tình trạng sức khỏe của mẹ chuyển biến xấu, tiền đạo trẻ được ban huấn luyện tạo điều kiện trở về nước.

Sau buổi tập trưa 30-9, đội tuyển Việt Nam di chuyển từ Bandung đến Jakarta để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Pakistan. Trong khi đó, Gia Hưng lên đường trở về Việt Nam trong ngày. Ngay khi biết hoàn cảnh của tiền đạo thuộc biên chế Ninh Bình, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã động viên, chia sẻ với anh.

Gia Hưng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 8-2025 và trở thành một trong những tiền đạo của đội tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau khi chia tay Gia Hưng và trước đó là tiền đạo Nguyễn Xuân Son vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik còn 21 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno vào lúc 16 giờ ngày 2-10. Vào lúc 17 giờ chiều 1-10, toàn đội bước vào buổi tập cuối cùng trong khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno.

Đội tuyển Việt Nam hiện có 3 điểm, tạm xếp nhì bảng B. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Kim Sang-sik là Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm. Chỉ cần hòa Pakistan, Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội sẽ chính thức bảo vệ vị trí nhì bảng, qua đó giành quyền vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup gặp Indonesia hoặc Malaysia.

HỮU THÀNH (từ Bandung)