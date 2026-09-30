Tuyển Việt Nam vực dậy tinh thần sau trận thua Thái Lan

Sau thất bại trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng trở lại tập luyện, hướng đến trận đấu cuối cùng vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan, với mục tiêu bảo vệ vị trí nhì bảng để giành quyền tranh hạng 3.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh trò chuyện với Williams Minh Hoàng ở buổi tập trưa 30-9. ẢNH: TÂM HÀ

11 giờ trưa 30-9, chỉ khoảng nửa ngày sau trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam trở lại sân Soccer Field Saraga ITB (Bandung, Indonesia) để tập hồi phục. HLV Kim Sang-sik xuất hiện với kính râm, trò chuyện cùng trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn trước khi tiến đến khu vực tập luyện. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó trao đổi với các học trò trong bầu không khí khá thoải mái.

13 cầu thủ thi đấu nhiều ở trận gặp Thái Lan chủ yếu tập thả lỏng. Dù vừa trải qua trận đấu căng thẳng, các tuyển thủ vẫn trò chuyện, nụ cười xuất hiện trên sân tập. Tuy nhiên, sự tập trung trong buổi tập hồi phục vẫn được duy trì.

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa trải lòng rằng thất bại trước Thái Lan khiến toàn đội buồn, nhưng tất cả thành viên đều nhanh chóng gác lại kết quả này để hướng đến trận đấu gặp Pakistan. Bởi giải đấu vẫn còn và lúc này đội tuyển Việt Nam sẽ cùng nhau cố gắng, động viên nhau, tiếp tục thể hiện sự quyết tâm để hướng đến kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ.

Nguyễn Đình Bắc và Bùi Hoàng Việt Anh tập phục hồi sau trận đấu với Thái Lan. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi đó, 5 thủ dự bị hoặc thi đấu ít ở trận gặp Thái Lan gồm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Xuân Mạnh, Ngô Đăng Khoa và Lê Văn Đô không tham gia bài tập chung. Nhóm này tập riêng với khối lượng chuyên môn cao hơn để chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan.

Ở khu vực khung thành, hai thủ môn Cao Văn Bình và Nguyễn Trung Kiên tập luyện cùng HLV thủ môn Lee Won Jae.

Buổi tập ghi nhận sự vắng mặt của thủ môn Lê Giang Patrik với lý do sức khoẻ, còn tiền đạo Phạm Gia Hưng phải lập tức trở về nước để chăm sóc mẹ bệnh nặng. Như vậy, toàn đội còn 21 cầu thủ cho phần còn lại tại FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik trò chuyện với trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn. ẢNH: TÂM HÀ

Sau buổi tập, đội tuyển Việt Nam dùng bữa trưa, trả phòng rồi rời Bandung lúc 14 giờ để di chuyển khoảng 150km đến Jakarta. Tại thủ đô Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ còn buổi tập vào chiều 1-10 cho trận gặp Pakistan.

Thất bại trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam không còn cơ hội giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, khi đội bóng xứ chùa Vàng có 6 điểm sau hai trận và chắc chắn đứng trên Việt Nam nhờ thành tích đối đầu. Dù vậy, vị trí nhì bảng B sẽ giúp Hoàng Đức cùng đồng đội giành quyền vào trận tranh hạng 3.

Sau hai lượt trận, Việt Nam có 3 điểm, tạm đứng thứ hai nhờ chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân. Philippines có 1 điểm với hiệu số -1, trong khi Pakistan cũng có 1 điểm nhưng hiệu số -4.

Ở lượt trận cuối bảng B lúc 16 giờ ngày 2-10, Việt Nam sẽ gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta. Cùng thời điểm, Thái Lan đối đầu Philippines trên sân Si Jalak Harupat. Nếu đá đúng sức, thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra.

HỮU THÀNH (từ Bandung)