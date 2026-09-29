Việt Nam - Thái Lan: Trận đấu nhiều thử thách

Chỉ 1 tháng sau hai lượt chung kết ASEAN Cup 2026 nghẹt thở, Việt Nam và Thái Lan lại đối đầu trong trận đấu có thể quyết định ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Thái Lan mạnh lên, Việt Nam mất trục chính

Cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, nhưng Việt Nam và Thái Lan bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với hai trạng thái khác nhau. Thái Lan thị uy bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua 90 phút khó khăn mới vượt qua Philippines 1-0.

Hoàng Hên có khả năng thay thế Xuân Son trên hàng công. Ảnh: ANH KHOA

So với hai lượt chung kết ASEAN Cup 2026, nơi Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, cán cân lực lượng đã thay đổi đáng kể. “Voi chiến” đến giải với đội hình được tăng cường mạnh. HLV Anthony Hudson có thêm thủ môn Patiwat cao 1,86m, cùng Nicholas, Kritsada và Suphanan ở hàng phòng ngự. Tuyến giữa được bổ sung Chanathip, Peeradol, trong khi Supachok tiếp tục là mũi tấn công đáng ngại. Điều đáng chú ý là ở trận thắng Pakistan, Thái Lan vẫn chưa tung hết những quân bài tốt nhất. HLV Hudson chủ động giữ sức một số trụ cột, cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Về phía đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kim Sang-sik lại đau đầu vì những khoảng trống trong đội hình. Chấn thương lấy đi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức, 2 cầu thủ có vai trò quan trọng trong khả năng giữ bóng, điều tiết và tạo đột biến ở tuyến giữa.

Adou Minh hay Cao Pendant Quang Vinh giúp hàng phòng ngự có thêm lựa chọn, nhưng hàng công mới là vấn đề. Tổn thất lớn nằm ở sự thiếu hụt Nguyễn Xuân Son. Sức mạnh, khả năng tì đè, càn lướt và chiếm lĩnh khoảng trống của Xuân Son từng buộc hàng thủ Thái Lan phải đặc biệt dè chừng ở chung kết cách đây 1 tháng.

Khi Xuân Son vắng mặt, các trung vệ Thái Lan có thể mạnh dạn đẩy cao hơn. Điều đó giúp “Voi chiến” gia tăng sức ép, thu hồi bóng sớm và triển khai thuận lợi hơn lối đá phối hợp ngắn. Việt Nam vì thế mất đi một điểm tựa quan trọng để giải tỏa áp lực khi bị đối phương ép sân.

Đình Bắc trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 với Thái Lan. Ảnh: VFF

Ít bóng, nhưng không ít cơ hội

Thay vì cố tìm một “Xuân Son thứ hai”, Việt Nam có thể phải thay đổi cách tấn công. Nguyễn Đình Bắc là phương án đáng chú ý cho vị trí cao nhất. Anh có thể được yêu cầu chơi gần vòng cấm hơn, thu hút trung vệ và mở khoảng trống cho tuyến hai. Điều đó đồng nghĩa cơ hội tạo khác biệt sẽ được đặt nhiều hơn vào những cầu thủ có khả năng xâm nhập từ phía sau.

Nguyễn Hai Long là một trong số đó. Tiền vệ này có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan và sở hữu khả năng chọn vị trí khá tốt. Minh Hoàng cũng có thể trở thành quân bài tạo đột biến nhờ tốc độ, khả năng xâm nhập và những tình huống dứt điểm từ tuyến sau.

Kịch bản Thái Lan cầm bóng nhiều hơn không khó dự đoán. Ngay cả khi có đội hình mạnh ở hai lượt chung kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam nhiều thời điểm phải chấp nhận lùi sâu trước đối thủ.

Với lực lượng hiện tại, HLV Kim Sang-sik càng có lý do để ưu tiên sự chắc chắn. Nhưng kiểm soát bóng chưa bao giờ là điều nhà cầm quân người Hàn Quốc quá bận tâm. Đội tuyển của ông đề cao cấu trúc phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái và hiệu quả trong từng tình huống. Những quyết định thay người ở hiệp hai cũng thường là cách HLV Kim Sang-sik tạo ra bước ngoặt.

4 lần đối đầu gần nhất tại ASEAN Cup 2024 và 2026 là cơ sở để Việt Nam có thêm niềm tin. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chưa thua Thái Lan dù phần lớn thời gian đội không cầm bóng nhiều hơn. Việt Nam đã quen với việc nhường quyền kiểm soát, kiên nhẫn chịu sức ép rồi chờ thời điểm tung đòn.

Lần này thử thách lớn hơn. Thái Lan có lực lượng mạnh hơn, còn Việt Nam mất nhiều trụ cột trên cả 3 tuyến. Vì thế, từng sai số nhỏ đều có thể phải trả giá.

Nhưng trận Việt Nam - Thái Lan từ lâu không được quyết định bằng những con số trên bảng thống kê. Đó còn là cuộc đấu của bản lĩnh, khả năng chịu sức ép và sự lạnh lùng ở thời khắc quyết định.

Thái Lan có thể giữ bóng nhiều hơn, buộc tuyển Việt Nam phải chơi phòng ngự. Nhưng sau những gì đã diễn ra ở các cuộc đối đầu gần đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu rằng họ không cần thắng đối thủ ở tỷ lệ kiểm soát bóng, mà là thắng ở tỷ số cuối cùng.

Gánh trên vai nhiều bất lợi, hy vọng đội tuyển Việt Nam biết phát huy các phẩm chất tốt nhất để khẳng định vị thế số 1 khu vực.

Đội hình dự kiến Việt Nam (3-4-3): Lê Giang Patrik; Xuân Mạnh, Việt Anh, Adou Minh; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Hên, Quang Vinh; Đình Bắc, Minh Hoàng, Hai Long. Thái Lan (4-3-3): Patiwat; Mickelson, Tom Bihr, Nattapong, Suphanan; Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Chanathip; Supachok, Teerasak, Supachai.

ĐĂNG LINH