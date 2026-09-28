Tiền vệ Hai Long: Tuyển Việt Nam sẽ đá thay phần Xuân Son

Tiền vệ Nguyễn Hai Long bày tỏ sự tiếc nuối khi Nguyễn Xuân Son sớm kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, đồng thời khẳng định tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thay phần đồng đội.
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