Bóng đá trong nước

Tiền vệ Hai Long: Tuyển Việt Nam sẽ đá thay phần Xuân Son

SGGPO

Tiền vệ Nguyễn Hai Long bày tỏ sự tiếc nuối khi Nguyễn Xuân Son sớm kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương, đồng thời khẳng định tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thay phần đồng đội.

Tuyển thủ Nguyễn Hai Long trả lời phỏng vấn trước buổi tập chiều 28-9. CLIP: HỮU THÀNH
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HỮU THÀNH (từ Bandung)

Từ khóa

Hai Long Nguyễn Hai Long đội tuyển Việt Nam

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