Đội tuyển Việt Nam: Có phải vô chiêu thắng hữu chiêu?

Thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 mang lại những cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Xuân Son chơi năng nổ trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup tối 26-9. Ảnh VFF

Thắng trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu 3 điểm và nối dài kỷ lục 27 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, màn trình diễn chật vật trên sân Si Jalak Harupat bộc lộ không ít chệch choạc trong lối chơi.

Liệu đây có phải minh chứng cho triết lý "vô chiêu thắng hữu chiêu" - nơi sự thực dụng, nhẫn nại và một chút may mắn khỏa lấp đi những thiếu sót về thế trận - hay chỉ là một chiến thắng may mắn báo hiệu những giông bão phía trước?

Đạt mục tiêu

Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, Việt Nam đã phải chịu một thế trận lép vế trước Philippines, đội bóng mà trước năm 2010 vẫn còn bị xếp trong nhóm cùng Brunei hay Lào. Trong suốt 90 phút, đội tuyển Việt Nam chỉ nắm 49% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm, bằng một nửa so với 10 lần sút của đối thủ. Trong 15 phút cuối trận, Việt Nam chỉ giữ bóng 39% và rất khó lên bóng.

Đình Bắc có pha đi bóng tốc độ rồi ghi bàn duy nhất vào lưới Philippines. Ảnh: ANH KHOA

Không thể phủ nhận Philippines tại giải đấu lần này đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Với việc tung ra sân đội hình có tới 9 cầu thủ Phi kiều và nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu lẫn Mỹ, họ phô diễn lối chơi thể lực, tốc độ và tranh chấp vượt trội.

Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn thừa nhận các học trò đã "may mắn hơn Philippines". Nếu cú sút xa ở phút 23 của Randy Schneider không đập trúng xà ngang, hay bàn thắng ở phút 83 của Kenji Nishioka không bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị, kịch bản trận đấu có lẽ đã rẽ sang hướng khác.

Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, kết quả cuối cùng mới là thước đo tối thượng. Đội tuyển Việt Nam đã kiên cường phòng ngự để giữ sạch lưới nhờ sự xuất sắc của thủ thành Lê Giang Patrik cùng sự điềm tĩnh của tân binh Việt kiều Adou Minh ở hàng thủ 3 người. Sau khi có bàn dẫn trước, sơ đồ phòng ngự phản công thực dụng của HLV Kim Sang-sik đã phát huy tác dụng đúng lúc để mang về 3 điểm quý giá.

“Vô chiêu” không phải là … không có chiêu?

Ấn tượng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là… không có một hình thái trận đấu nào cụ thể. Với việc đưa ra sân nhiều nhân tố mới, khả năng phối hợp của Việt Nam cực kỳ hạn chế. Các điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik qua các lần thay người cũng không phát huy tác dụng như người hâm mộ đã từng chứng kiến.

Trong bối cảnh đó, việc tiền đạo số 1 Nguyễn Xuân Son chấn thương và rời sân đã thay đổi tất cả. Sự vắng mặt ở phút 60 của tiền đạo này một lần nữa phơi bày tầm ảnh hưởng to lớn của anh đối với hệ thống tấn công của tuyển Việt Nam.

Xuân Son chấn thương là tổn thất lớn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Xuân Son có thể không phải lúc nào cũng ghi bàn hay duy trì phong độ bùng nổ trong suốt 90 phút. Thế nhưng, khi chạm trán các đối thủ có lực lượng vạm vỡ, giàu sức mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch như Philippines hay Thái Lan, vai trò của anh là vô cùng đặc biệt. Khả năng độc lập tác chiến, tì đè, càn lướt, làm tường và thu hút sự chú ý của các trung vệ đối phương từ Xuân Son chính là chìa khóa mở ra khoảng trống cho tuyến hai dứt điểm. Chơi bên cạnh anh, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cũng ít áp lực, có thêm nhiều đất diễn.

Khi mất đi điểm tựa này, hàng công Việt Nam lập tức trở nên thiếu sức nặng, không thể tạo ra áp lực đủ lớn để giảm tải cho hàng phòng ngự. Việt Nam thắng có phần may mắn, đó là điều không có gì bàn cãi. Trận đấu với Philippines có thể tóm gọn: vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Kim Sang-sik chỉ làm được đến thế.

Đấu với Thái Lan sẽ hoàn toàn khác?

Bên cạnh tổn thất của Xuân Son, tuyến giữa của tuyển Việt Nam cũng bộc lộ khoảng trống nguy hiểm khi thiếu Nguyễn Hoàng Đức. Khả năng kiểm soát nhịp độ, thoát pressing và dọn dẹp không gian trước khu vực 16m50 bị suy giảm rõ rệt, khiến hàng thủ thường xuyên đối mặt với các pha đánh trực diện và bóng bổng nguy hiểm từ đối phương.

Khoảng trống mà Xuân Son để lại sẽ buộc Việt Nam phải thay đổi lối chơi khi đối đầu với Thái Lan. Tiền đạo này thực sự là “hung thần” của hàng thủ Thái Lan trong 4 lần gặp nhau gần nhất. Sự có mặt của anh trên sân buộc người Thái không thể thoải mái đẩy đội hình lên cao để pressing toàn mặt sân.

Nhưng cần lưu ý là trong tay HLV Kim Sang-sik có nhiều “lá bài” mà Thái Lan có thể không nắm rõ. So với lần đối đầu gần nhất ở chung kết ASEAN Cup 2026, cả 2 đội đều thay đổi lực lượng khá nhiều. Hơn nữa, trận thắng Philippines chắc chắn không phải là trận đấu tốt nhất của Việt Nam. Với một trận đấu “vô chiêu” như vậy, phía Thái Lan cũng đau đầu để giải mã.

Để khuất phục một Thái Lan đầy bản lĩnh, HLV Kim Sang-sik không thể tiếp tục trông chờ vào vận may. Nhưng cũng đừng vội thất vọng về màn ra mắt. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn nổi tiếng nhờ khả năng ứng biến, và thông thường, cứ sau một trận đấu kém cỏi thì trận kế tiếp tuyển Việt Nam sẽ có diện mạo khác hoàn toàn.

HỒ VIỆT