Quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở FIFA ASEAN Cup

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam thắng Philippines sát nút 1-0, qua đó khởi đầu thuận lợi tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 và tạo đà cho trận quyết đấu với Thái Lan.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ăn mừng bàn thắng với Williams Minh Hoàng. ẢNH: ANH KHOA

Tối 26-9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), HLV Kim Sang-sik đưa 2 tân binh Adou Minh và Williams Minh Hoàng vào đội hình xuất phát. Adou Minh đá trung vệ cùng Bùi Hoàng Việt Anh và Phạm Xuân Mạnh. Williams Minh Hoàng chơi bên hành lang phải, trong khi Đỗ Hoàng Hên đá giữa cùng Lê Phạm Thành Long.

Ngay phút thứ 4, Williams Minh Hoàng mang về quả đá phạt trước vòng cấm Philippines. Trương Tiến Anh thực hiện cú sút, tạo ra pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu.

Hai phút sau, Philippines đáp trả. Andre Leipold có cú sút từ gần vòng 5m50 nhưng không thắng được hàng phòng ngự Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng không tạo được nhiều cơ hội.

Tân binh Willams Minh Hoàng có màn ra mắt thành công. ẢNH: ANH KHOA

Từ khoảng phút 15, Philippines bắt đầu kiểm soát bóng tốt hơn và gây sức ép lên phần sân Việt Nam. Phút 22, Bjorn Schneider tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành Lê Giang Patrik.

Trong lúc Philippines đang có thế trận tốt, Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 25. Lê Phạm Thành Long nhận bóng ở khu vực giữa sân rồi chọc khe cho Williams Minh Hoàng băng xuống. Cầu thủ Việt kiều Anh căng ngang vào trong, bóng chạm chân một hậu vệ Philippines và đổi hướng. Nguyễn Đình Bắc có mặt đúng lúc. Tiền đạo này dứt điểm một chạm làm tung lưới Philippines.

Bàn thắng của Đình Bắc giúp Việt Nam giải tỏa sức ép. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik giữ được lợi thế 1-0 đến hết hiệp 1.

Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục chơi chắc chắn. Phút 47, Williams Minh Hoàng làm tường để Xuân Son có khoảng trống trước vòng cấm, nhưng cú sút của tiền đạo này đi không chính xác.

Chiến thắng của tuyển Việt Nam chưa trọn vẹn với chấn thương của Xuân Son. ẢNH: ANH KHOA

Phút 54, Philippines có cơ hội nguy hiểm. Gayoso di chuyển vào góc trái rồi tung cú sút góc hẹp, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đổ người cản phá.

Phút 58, Xuân Son bị đau sau một pha dẫn bóng. Đình Bắc lập tức bứt tốc, đối mặt thủ môn Falkesgaard nhưng không thể ghi bàn ở góc hẹp. Sau tình huống này, Xuân Son rời sân, nhường chỗ cho Nguyễn Hai Long.

Kịch tính xuất hiện ở những phút cuối khi VAR liên tục can thiệp. Phút 74, Ngô Đăng Khoa vừa vào sân đã bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Jesper Nyholm phạm lỗi để ngăn cản cơ hội ghi bàn và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Philippines đứng trước nguy cơ chỉ còn 10 người. Nhưng sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định Nyholm không phạm lỗi. Thẻ đỏ được hủy và Philippines tiếp tục thi đấu đủ người.

Phút 84, Philippines tưởng như đã có bàn gỡ hòa. Reyes căng ngang để Nishioka đệm bóng cận thành đưa bóng vào lưới Việt Nam. Một lần nữa VAR được sử dụng. Sau khi kiểm tra tình huống, trọng tài xác định Nishioka đã việt vị. Bàn thắng không được công nhận.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Việt Nam bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Philippines.

Với 3 điểm đầu tiên, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai bảng B. Thái Lan dẫn đầu sau khi thắng Pakistan 4-0 ở trận đấu trước đó. Ngày 29-9, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trên sân Si Jalak Harupat. Đây là trận đấu thứ hai của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH (từ Bandung)