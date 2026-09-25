Hoàng Đức trở lại tập luyện, sẵn sàng cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup

Sau 1 ngày tập riêng, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức đã trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam chiều 25-9, mang đến tín hiệu tích cực trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines.

Hoàng Đức báo tin vui, trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. CLIP: HỮU THÀNH

17 giờ chiều 25-9, đội tuyển Việt Nam bước ra sân Arcamanik (Bandung, Indonesia), trong buổi tập cuối cùng trước trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây cũng là khoảng thời gian cuối để HLV Kim Sang-sik hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật, đồng thời căn dặn các học trò trước cuộc đối đầu Philippines vào ngày mai, 26-9.

Buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ, với cường độ được đẩy lên ở những bài tập chiến thuật và phối hợp.

Nhưng tâm điểm chú ý vẫn là đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức. Sau khi phải tập riêng với bác sĩ Trần Huy Thọ ở buổi tập trước, Hoàng Đức đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Hoàng Đức tập chiến thuật cùng đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Tiền vệ Quả bóng vàng Việt Nam tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn đầy tập trung. Anh khởi động cùng các trợ lý, sau đó tham gia đá bóng ma và không ít lần bật cười trước những màn trêu đùa của đồng đội.

Sự trở lại của Hoàng Đức mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik trước khi lựa chọn nhân sự và đấu pháp cho trận gặp Philippines.

Chia sẻ tại họp báo trước trận, Hoàng Đức cho biết quá trình phục hồi đang tiến triển tốt và anh luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nếu được ban huấn luyện lựa chọn, Hoàng Đức khẳng định sẽ cố gắng hết mình, cùng các đồng đội cống hiến những gì tốt nhất để hướng đến chiến thắng trong trận ra quân.

HỮU THÀNH (từ Bandung)