U16 Việt Nam thua đậm U16 Australia

Tại trận ra quân giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra ở Trung Quốc vào ngày 24-9, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn để thua cách biệt 2-4 trước U16 Australia.

U16 Việt Nam thua trận đầu tiên tại giải U16 CFA Team China 2026. Ảnh: VFF

Trước đối thủ có thể hình tốt hơn, U16 Việt Nam tiếp cận trận đấu khá thận trọng và sau khoảng 15 đầu mới dần đẩy cao đội hình tấn công. Phút 19, từ một tình huống phản công, Văn Cảnh xâm nhập vòng cấm và có cơ hội dứt điểm nhưng bị hậu vệ Australia cản phá. Chỉ một phút sau, từ quả phạt góc, Trung Anh bật cao đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho U16 Việt Nam.

Bàn thua sớm buộc các cầu thủ Australia đẩy nhanh tốc độ trận đấu để tìm bàn gỡ. Phút 28 họ đã tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ U16 Việt Nam để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 28. Đến phút 34, đội bóng trẻ xứ chuột túi phản công và có tình huống căng ngang khiến Minh Quang phản lưới nhà, khép lại hiệp đầu với tỷ số 2-1 nghiêng về U16 Australia.

Sang đầu hiệp hai, Australia nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56 và sau đó 10 phút, tỷ số được đào sâu lên 4-1 cho U16 Australia từ pha đá phạt 11m. Quãng thời gian cuối trận, U16 Việt Nam gia tăng sức ép bên phần sân đối phương. Minh Nhật có bàn rút ngắn tỷ số 2-4. Đến phút 83, Minh Nhật bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà khi sút hỏng quả đá phạt 11m.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam tiếp tục gặp chủ nhà U16 Trung Quốc vào ngày 27-9, trước khi khép lại giải đấu bằng trận gặp U16 Kyrgyzstan ngày 30-9.

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KHÁNH VÂN