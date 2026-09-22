U23 Việt Nam hồi hộp chờ Hàn Quốc hoặc Saudi Arabia ở tứ kết ASIAD

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết ASIAD 2026 theo kịch bản gay cấn.

Thua U23 Uzbekistan nhưng U23 Việt Nam vẫn kịp ghi tên ở vòng tứ kết. Ảnh: Vietcontent

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh để thua U23 Uzbekistan 0-2 nhưng vẫn đi tiếp do U23 Kuwait không tự quyết được trong cuộc so tài với U23 Philippines.

Kết quả trên đã giúp U23 Việt Nam đứng nhì bảng C chung cuộc, lấy vé đi tiếp vào tứ kết. Đó cũng là mục tiêu mà đội hướng đến trước ngày lên đường sang Nhật Bản.

Hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng, lúc này U23 Việt Nam tập trung tiếp tục gây bất ngờ là đi tiếp vào bán kết.

Chiều 22-9, toàn đội sẽ tập trung để quan sát trận đấu quyết định ngôi nhất, nhì bảng D giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia. Trận đấu giữa 2 đội này vào lúc 17 giờ chiều 22-9 sẽ xác định vị trí chung cuộc của các đội.

Đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên U23 Hàn Quốc chỉ cần hòa là đứng nhất bảng D và sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia nếu thắng sẽ gặp U23 Việt Nam ở vòng đấu knock-out tới.

Cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Saudi Arabia đều không xa lạ gì các cầu thủ U23 Việt Nam. Thậm chí U23 Hàn Quốc còn vừa đem lại kỷ niệm đẹp với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik khi ấy đã vượt qua họ ở trận tranh hạng ba sau loạt sút luân lưu 11m.

Với U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã gặp nhiều lần và lần gần nhất là chiến thắng 1-0 trước đội bóng Tây Á tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ảnh: VFF

KHÁNH VÂN