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Cúp Quốc gia 2026-2027: HAGL và Hà Nội FC bị loại ngay vòng đầu tiên

SGGPO

Bốn trận đấu tiếp theo của Cúp Quốc gia 2026-2027 diễn ra vào ngày 20-9 và trở thành ngày đáng quên của các đội được đánh giá cao hơn khi lần lượt HAGL, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Hà Nội FC đều bị loại.

HA.GL thua Hưng Yên và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay vòng đầu tiên. Ảnh: MINH TRẦN
HA.GL thua Hưng Yên và sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia ngay vòng đầu tiên. Ảnh: MINH TRẦN

Khởi đầu cho ngày đấu “thảm họa” của các đội được nhận diện là kèo trên Cúp Quốc gia là trận thua 2-3 của HAGL trước tân binh giải hạng Nhất – CLB Hưng Yên.

Sau hai trận toàn thua ở đấu trường V-League trước đó, HAGL đã đặt quyết tâm cao ở Cúp Quốc gia với hy vọng sớm “giải hạn”. Họ có thuận lợi khi chỉ gặp Hưng Yên, đội bóng vốn không được đánh giá cao. Sau hiệp một không có bàn thắng,, sang đầu hiệp hai, Hưng Yên đột ngột tăng tốc và phút 55, Nguyễn Đăng Dương mở tỷ số sau pha kiến tạo của Joseph Khalio. Tuy nhiên, HAGL nhanh chóng gỡ hòa ở phút 61 khi Matheus xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm đẹp mắt.

Trận đấu càng trở nên sôi nổi sau hai bàn thắng chóng vánh ở đầu hiệp hai. Hàng phòng ngự HAGL nhiều thời điểm lúng túng, bọc lót không tốt trước các pha lên bóng của đội khách. Liên tiếp trong các phút 74 và 77, đội bóng phố Núi trả giá với 2 bàn thua đều từ những pha lập công của Khalio.

Matheus ghi bàn gỡ 2-3 cho HAGL từ chấm phạt 11m ở phút bù giờ nhưng thời gian còn lại không đủ để đội bóng phố Núi lật ngược tình thế.

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Nỗi buồn của Gia Bảo khi cùng HAGL chưa có trận thắng nào từ đầu mùa. Ảnh: MINH TRẦN

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng cũng bị Cần Thơ loại với tỷ số 0-1. Thêm đội chủ nhà khác cũng “đãi khách” là Hà Nội FC khi để thua Đà Nẵng sau loạt sút luân lưu 11m. Trận còn lại trên sân Việt Trì, đội chủ nhà Phú Thọ thắng Hà Tĩnh 3-2 từ loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 0-0 ở giờ đấu chính.

Khúc dạo đầu của Cúp Quốc gia mùa này trở nên không bình yên với nhiều đội V-League khi trước đó 1 ngày, Thanh Hóa cũng "phơi áo" ngay trên sân nhà trước Becamex TPHCM. Với HAGL và Hà Nội FC, 3 trận thua liên tiếp ở hai mặt trận đang tạo áp lực lớn lên ghế HLV trưởng của các ông Lê Quang Trãi và Harry Kewell.

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