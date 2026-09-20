ASIAD 2026: Bài toán thể lực của U23 Việt Nam

HLV Đinh Hồng Vinh chỉ sử dụng 16/23 tuyển thủ U23 Việt Nam qua 2 trận đấu tại vòng bảng ASIAD 2026. Đáng chú ý, có tới 9 gương mặt đã thi đấu hơn 135 phút.

U23 Việt Nam đối diện bài toán thể lực trước trận đấu cuối cùng vòng bảng ASIAD 2026. ẢNH: HẢI HOÀNG

Thủ môn Cao Văn Bình, cặp trung vệ Phạm Lý Đức - Lê Nguyên Hoàng cùng tiền vệ phải Phạm Minh Phúc là những người đã thi đấu trọn vẹn 180 phút ở ASIAD 20. Phía sau là trung vệ Nguyễn Đức Anh với 175 phút, cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường (165 phút) và Nguyễn Xuân Bắc (161 phút).

Phần lớn những cầu thủ được sử dụng nhiều nhất đều tập trung ở hàng phòng ngự và tuyến giữa, bên cạnh những cái tên thường xuyên xuất hiện trên hàng công như Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận.

Gần như toàn bộ nhóm cầu thủ kể trên đều là những gương mặt đã đồng hành cùng U23 Việt Nam trong hơn 1 năm qua, vô địch ở các giải đấu khu vực hoặc góp mặt trong đội hình giành huy chương đồng U23 châu Á hồi đầu năm.

Việc HLV Đinh Hồng Vinh ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm là điều dễ hiểu, đặt trong bối cảnh U23 Việt Nam không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho ASIAD 2026 thì cần đảm bảo sự an toàn.

Bộ khung chính của U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 gần như đã được định hình, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán đáng lưu tâm về thể lực.

Hai trận đầu tiên của U23 Việt Nam tại giải diễn ra với mật độ 3 ngày/trận, trước khi đội có 4 ngày chuẩn bị cho cuộc đối đầu U23 Uzbekistan vào ngày 22-9. Nếu tính khoảng 10 vừa ngày qua, nhiều tuyển thủ đã trải qua 3-4 trận đấu cho CLB chủ quản lẫn U23 Việt Nam. Xen giữa lịch thi đấu dày đặc ấy là hành trình di chuyển liên tục trong nước để hội quân, rồi nhanh chóng sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận ra quân ASIAD 2026.

U23 Việt Nam đã định hình bộ khung qua 2 trận đã qua. ẢNH: NAM TRUNG

Vì vậy, sau chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định cho toàn đội nghỉ tập ngày 19-9. Các cầu thủ chủ yếu sinh hoạt, nghỉ ngơi và tập nhẹ tại khách sạn trước khi trở lại chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U23 Uzbekistan. Đây là quãng nghỉ "thả lỏng" quý giá sau chuỗi ngày toàn đội phải liên tục thi đấu, di chuyển và tập luyện với cường độ cao.

Bốn ngày trước trận gặp U23 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh cùng ban huấn luyện không chỉ hoàn thiện đấu pháp, mà còn lên kế hoạch phục hồi cho các trụ cột, tái tạo năng lượng, đồng thời tính toán phương án xoay tua. Những cầu thủ chưa được sử dụng hoặc thi đấu ít cũng cần duy trì trạng thái sẵn sàng, bởi họ có thể trở thành phương án quan trọng nếu các trụ cột không đạt thể trạng tốt nhất.

Trận gặp U23 Uzbekistan mang ý nghĩa quyết định tấm vé vào tứ kết của U23 Việt Nam. Một kết quả hòa đủ giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn thành mục tiêu đề ra, khi U23 Uzbekistan đã sớm giành quyền đi tiếp. Dù vậy, đội bóng Trung Á vẫn còn mục tiêu đứng đầu bảng để có lợi thế trong việc tránh những đối thủ mạnh ở vòng knock-out.

Bởi thế, bên cạnh câu chuyện đấu pháp, khả năng phân phối sức và sử dụng nhân sự của U23 Việt Nam có thể trở thành biến số quan trọng trong trận đấu vào ngày 22-9 tới.

HỮU THÀNH