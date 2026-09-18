Đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển đi Osaka, chuẩn bị cho trận quyết định với Thái Lan

Nhằm chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng đấu bảng khi mà các trận ở cùng bảng đấu môn bóng đá nữ ASIAD 20 diễn ra cùng giờ, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Shizuoka, di chuyển tới Osaka vào ngày 18-9.

Dương Thị Vân là một trong những trụ cột được cất trên ghế dự bị ở trận đấu với Nhật Bản nhằm dưỡng sức cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Osaka vào chiều 18-9, sau hành trình di chuyển bằng xe buýt và được Ban tổ chức bố trí nghỉ tại khách sạn Agora Regency Osaka Sakai. Vào buổi chiều cùng ngày, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã ra sân tập buổi đầu tiên tại Osaka.

Do vừa trải qua trận thua đội tuyển nữ Nhật Bản 0-8 và sau đó là di chuyển địa điểm, ban huấn luyện chủ động phân nhóm cầu thủ trong buổi tập. Nhóm các cầu thủ thi đấu với khối lượng lớn được ưu tiên tập phục hồi, thả lỏng và tái tạo thể lực. Trong khi đó, nhóm cầu thủ ít thi đấu hoặc không thi đấu tiếp tục tập luyện các nội dung kỹ chiến thuật, duy trì cảm giác bóng và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Đội tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm nào sau hai trận đấu. Ảnh: VFF

Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ ba tại bảng E với hiệu số -9. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đối đầu đội tuyển nữ Thái Lan, đội cũng đang cạnh tranh vị trí thứ ba. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội giành một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để góp mặt tại vòng tứ kết.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra ngày 21-9 trên sân vận động Nagai, Osaka. Toàn đội đang tập trung cao độ, tranh thủ từng buổi tập để hoàn thiện sự chuẩn bị và hướng tới trận đấu có ý nghĩa quyết định cho hành trình tại ASIAD 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết về tình hình của đội: “Các cầu thủ sau trận thua Nhật Bản cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan, nếu giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết”.

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