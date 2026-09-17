Trung vệ Đinh Quang Kiệt, tuyển thủ U23 Việt Nam, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đại diện cho Đoàn thể thao Việt Nam cầm cờ tại lễ khai mạc ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) tối 19-9.

Tuyển thủ Đinh Quang Kiệt vinh dự khi được cầm cờ Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026. ẢNH: ANH KHOA

Khi biết mình được trao trọng trách, Đinh Quang Kiệt cho biết: “Được cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là vinh dự quá lớn mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Đó cũng là trách nhiệm rất lớn để tôi cố gắng, nỗ lực hơn nữa cho màu áo các đội tuyển quốc gia”.

Tuyển thủ bóng đá U23 Quang Kiệt cùng tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy được lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam lựa chọn đảm trách vai trò cầm cờ trong lễ khai mạc ASIAD 2026. Theo quy định của Ban tổ chức, hai VĐV sẽ tham gia cầm cờ trong phần diễu hành của các đoàn thể thao.

Trung vệ sinh năm 2007 tiếp lời: “Bản thân tôi lúc này có cơ hội được tham dự giải đấu lớn như ASIAD 2026 cùng U23 Việt Nam, và xa hơn là hành trình thử thách bản thân trong màu áo đội bóng Công an TPHCM. Vinh dự này sẽ là động lực để tôi nỗ lực, cố gắng hoàn thiện và phát triển bản thân hơn nữa”.

Đây là lần đầu tiên Quang Kiệt tham dự ASIAD. Trung vệ của CLB Công an TPHCM và đội tuyển U23 Việt Nam gây chú ý với chiều cao trên 1,90m, nhưng dấu ấn của tuyển thủ trẻ sinh ra tại Long Hải (TPHCM) không chỉ đến từ thể hình.

Quang Kiệt sinh năm 2007, trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ HAGL khi ở tuổi 14. Anh trưởng thành qua các tuyến trẻ của đội bóng phố Núi. Tại vòng 12 V-League 2024-2025, Quang Kiệt có trận đấu ra mắt chính thức đội 1.

Sau quá trình thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, trung vệ trẻ tiếp tục được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển. Quang Kiệt là thành viên trẻ tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, trong đó anh ra sân ở trận bán kết lượt về gặp Malaysia. Sau giải đấu, cầu thủ sinh năm 2007 chuyển sang khoác áo Công an TPHCM từ mùa giải 2026-2027.

Hiện Quang Kiệt cùng U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu bản lề với U23 Philippines tại vòng bảng ASIAD 20, diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 18-9. Trung vệ trẻ đang hướng đến một chiến thắng cùng các đồng đội, trước khi bước vào dấu mốc đặc biệt khác trong sự nghiệp cùng đồng nghiệp Lê Thanh Thúy cầm cờ dẫn đầu Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026.

HỮU THÀNH