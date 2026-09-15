Ngân Thị Vạn Sự tự tin trước cuộc so tài cùng đội tuyển nữ Nhật Bản

Sau khởi đầu thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2, tiền vệ trẻ Ngân Thị Vạn Sự khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã rút ra những bài học cần thiết và sẵn sàng tinh thần quyết tâm cao nhất cho trận gặp Nhật Bản.

Vạn Sự thi đấu xông xáo trong cuộc so tài cùng Đài Loan (TQ). Ảnh: VFF

Chiều ngày 15-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã tiến hành buổi tập tại sân Iwata Sports Exchange Village Yumeria Ball Stadium. Đây là buổi tập nhẹ nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng, tái tạo năng lượng và nhanh chóng gạt bỏ áp lực sau trận ra quân để tập trung hướng tới thử thách tiếp theo.

Trước đó, các cô gái Việt Nam đã có khởi đầu không như ý khi để thua sát nút 1-2 trước đối thủ Đài Loan (Trung Quốc). Dù để dẫn trước 2 bàn, toàn đội vẫn kiên cường chiến đấu và có được bàn rút ngắn tỷ số của Thanh Nhã ở những phút cuối trận.

Chia sẻ về kết quả này, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự bày tỏ: “Dù trận đấu đầu tiên không có kết quả thuận lợi như mong muốn nhưng toàn đội đã rút ra được những điều cần thiết để hướng tới trận đấu thứ hai tốt hơn. Chúng tôi đã cùng nhau xem lại video trận đấu, phân tích những điểm chưa được để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất”.

Ở trận ra quân, Vạn Sự được Ban huấn luyện bố trí đá ở vị trí hộ công sở trường. Cô và các đồng đội đã tạo ra sức ép đáng kể ở nửa cuối hiệp hai nhưng đáng tiếc không thể chuyển hóa thành bàn gỡ hòa.

Chân sút thuộc biên chế CLB nữ Hà Nội tiếc nuối: “Chúng tôi đã thi đấu hết sức mình và bản thân tôi cũng nỗ lực đến cùng. Ở những phút cuối trận, đội có nhiều cơ hội nhưng chưa thể tận dụng thành công, tôi rất tiếc về điều đó”.

Là một trong những gương mặt thuộc thế hệ kế cận, Vạn Sự cũng thể hiện vai trò kết nối trong phòng thay đồ khi chia sẻ: “Tôi nhận được rất nhiều bài học bổ ích truyền lại từ các đàn chị đi trước. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ lại những kinh nghiệm đó cho các nhân tố mới, cùng nhau tạo nên một tập thể đoàn kết, hướng đến tương lai của bóng đá nữ Việt Nam”.

Các cô gái Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17-9.

Vào ngày 17-9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp đối thủ mạnh Nhật Bản. Đứng trước thử thách lớn, Vạn Sự khẳng định toàn đội không hề chùn bước: “Mặc dù Nhật Bản là đối thủ vượt trội nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần và sự quyết tâm cao nhất. Việc từng chạm trán họ trước đây giúp chúng tôi có những lưu ý quan trọng để hướng đến một thế trận cải thiện và tích cực hơn”.

Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam rõ ràng là cố gắng hạn chế đừng để xảy ra tỷ số thua quá đậm Nhật Bản trước khi so tài cùng Thái Lan ở trận cuối vòng bảng.

QUỐC CƯỜNG