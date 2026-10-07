Công an Hà Nội quyết tâm giành 3 điểm tại Singapore

Tại mùa giải 2026-2027, thầy trò HLV Alexandre Polking phải căng sức chinh chiến trên nhiều mặt trận. Bên cạnh đấu trường quốc nội, đại diện ngành Công an còn gánh vác trọng trách tại các giải đấu quốc tế.

CAHN đang có phong độ tốt cùng lực lượng đầy đủ, hy vọng giành trọn 3 điểm tại Singapore vào tối 8-10. Ảnh: PVF

Ngay sau guồng quay khốc liệt của AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ chính thức bước vào chiến dịch Giải vô địch bóng đá các CLB Đông Nam Á vào giữa tuần này, với chuyến làm khách đầy khó khăn trước Lion City Sailors (Singapore).

Nếu như sân chơi AFC Champions League Elite có phần quá sức với CAHN - minh chứng là trận thua đậm 1-4 trước ông lớn Gamba Osaka (Nhật Bản) ở lượt trận mở màn - thì đấu trường Đông Nam Á rõ ràng là một "biển lặng" dễ thở hơn rất nhiều. Đây là lần thứ ba thầy trò HLV Polking góp mặt tại giải đấu này. Với lực lượng được nâng cấp có chiều sâu vượt trội so với các mùa trước, CAHN không hề giấu diếm mục tiêu sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vương.

Dù phải thi đấu trên sân khách, CAHN vẫn được giới chuyên môn đánh giá "cửa trên" nhờ sở hữu dàn nội binh hùng hậu. Những nhân tố như Đình Bắc, Adou Minh, Quang Vinh hay Thành Long dù chỉ có ít ngày hội quân và hồi phục sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup, nhưng bộ khung còn lại của đội bóng vẫn vô cùng chất lượng. Với sự dẫn dắt của những ngôi sao đẳng cấp như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, thủ thành Nguyễn Filip cùng Phạm Văn Ba, nhà đương kim vô địch V-League có thừa giải pháp để vận hành trơn tru.

CAHN trong cuộc so tài mới đây với Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite. Ảnh: CAHN FC

Đáng chú ý, vũ khí hạng nặng của HLV Polking ở mặt trận quốc tế chính là nguồn ngoại binh "khủng". Theo quy định của giải các CLB Đông Nam Á, mỗi đội được phép đăng ký và sử dụng tới 7 cầu thủ ngoại trong một trận đấu (bao gồm 1 suất bắt buộc thuộc quốc tịch châu Á).

Sức mạnh từ dòng "máu ngoại" này từng được CAHN cụ thể hóa bằng chiến thắng ấn tượng trước Adelaide United tại trận play-off AFC Champions League. Khi dàn ngoại binh chất lượng này có trong đội hình sang Singapore, họ chắc chắn sẽ gieo rắc "cơn ác mộng" cho hàng thủ của Lion City Sailors.

Nhiều khả năng HLV Polking sẽ ưu tiên sử dụng tối đa số lượng ngoại binh cho trận đấu tới. Đây là phương án vẹn cả đôi đường nhằm xoay tua đội hình, bảo tồn thể lực cho các trụ cột trong nước trước khi V-League khởi tranh trở lại.

Ngay sau chuyến đi này, CAHN sẽ có trận tiếp đón Kashima Antlers (Nhật Bản) trên sân nhà vào ngày 13-10 trong khuôn khổ AFC Champions League Elite.

Lịch thi đấu dày đặc buộc ban huấn luyện CAHN phải có những tính toán chiến thuật vô cùng kỹ lưỡng: Vừa phải đảm bảo bỏ túi 3 điểm tại Singapore vào ngày 8-10, vừa phải bảo toàn lực lượng cho những trận đánh lớn tiếp theo.

Đồ họa: CAHN FC

Ở bên kia chiến tuyến, chủ nhà Lion City Sailors cũng đang rơi vào tình cảnh phải chia lửa trên nhiều đấu trường. Tại sân chơi châu Á, đại diện của đảo quốc Sư tử chỉ tham dự giải hạng hai AFC Champions League Two và vừa có trận hòa 1-1 trước BG Pathum United (Thái Lan).

Xét về chất lượng nhân sự, Lion City Sailors bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với CAHN. Dù vậy, việc được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là điểm tựa tinh thần lớn để họ quyết tâm đòi lại "món nợ" cũ, sau thất bại muối mặt 0-5 trước chính CAHN trên sân Hàng Đẫy vào năm 2024.

Trận đấu giữa Lion City Sailors và CAHN diễn ra lúc 18g30 ngày 8-10.

Dự đoán: 1-2

QUỐC CƯỜNG