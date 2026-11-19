Việc nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA mới đây giúp đội tuyển Việt Nam vào nhóm 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Đó là lợi thế không nhỏ khi đội tuyển tránh được một số đội mạnh ở vòng đấu bảng.

Đội tuyển Việt Nam có thể gặp Malaysia ở vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á. Ảnh: VFF

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 với vị trí 99 – thứ hạng tốt nhất so với hai năm gần đây. Cùng nằm trong top 100 còn có đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan khi đội bóng này đứng hạng 90. Các thứ hạng tiếp theo sau lần lượt là Indonesia (116), Malaysia (133), Philippines (135), Singapore (149), Myanmar (159), Campuchia (176), Lào (187), Brunei (196) và Timor Leste (202).

Lễ bốc thăm vòng loại một và hai World Cup 2030 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 15-12-2026. Dự kiến 20 đội tuyển có thứ bậc thấp nhất AFC sẽ chia làm 10 cặp đấu ở vòng loại một. Các cặp thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách để xác định 10 đội cùng 26 đội tuyển dẫn đầu AFC vào vòng loại hai.

36 đội tuyển tiếp tục chia làm 9 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, để chọn ra 9 đội nhất và 9 đội nhì vào vòng loại ba, đồng thời có vé trực tiếp dự Asian Cup 2032. 18 đội tuyển bị loại sẽ dự vòng loại cuối Asian Cup.

HLV Kim Sang-sik cũng hồi hộp về tương lai của mình ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Với thứ hạng 99 trên bảng xếp hạng FIFA và đứng thứ 17 AFC, đội tuyển Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2, cùng Thái Lan. Trong khi đó Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ vào nhóm 3 và họ có thể cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại hai. Các đội Singapore, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ dự vòng loại một.

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại năm 2026 với hai trận đấu giao hữu quốc tế vừa qua gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan. Sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn đến cuối năm 2027, hai trận giao hữu mà tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Qatar cũng bị hủy.

QUỐC CƯỜNG