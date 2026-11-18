Công an TPHCM đã giành trận thắng thuyết phục trước Buriram FC vào tối 18-11, HLV Arthur đã hết lời khen ngợi các học trò. Thủ quân Lê Giang cũng bày tỏ những cảm xúc, trong đó có cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 chuẩn bị diễn ra.

HLV Arthur cùng CLB Công an TPHCM giành 2 trận thắng liên tiếp tại giải CLB Đông Nam Á 2026-2027. Ảnh: DUY ANH

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, HLV Arthur Diles cho biết: “Các cầu thủ hôm nay đã có kết quả thật rất xuất sắc. Đội chúng tôi đã cố gắng hết sức để thi đấu, mỗi cầu thủ như một chiến binh, tạo ra nhiều cơ hội để có được chiến thắng này. Hàng thủ hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường có bàn thắng ngày hôm nay. Một chiến thắng tuyệt vời cho CLB”.

Trả lời câu hỏi về nỗi lo cầu thủ quá tải khi thi đấu dày đặc trong thời gian qua, ông Arthur cho biết Quang Kiệt đã vắng một số buổi tập trước trận đấu này nên được BHL theo dõi sát chế độ ăn uống và tập luyện. Theo nhà cầm quân này, Olaha rời sân sớm vì một chấn thương nhẹ.

“Sau trận đấu này, tôi sẽ bắt đầu tập trung cho V-League, với chuyến làm khách tại Hà Tĩnh. Điều quan trọng nhất cần làm là hồi phục, vì CLB đã thi đấu rất nhiều trong thời gian qua. CLB đã sẵn sàng về thể chất và tinh thần cho những trận đấu sắp tới”, ông Arthur nói thêm.

Thủ môn Lê Giang tiếp tục được tín nhiệm đeo băng thủ quân ở trận này. Ảnh: DUY ANH

Trong khi đó thủ quân Lê Giang cho biết: “Trận đấu nào đối với tôi cũng vậy, dù chơi cho CLB hay đội tuyển Việt Nam đều cần tập trung và cố gắng cao độ. Buriram United là đội bóng lớn, nhưng sắp tới tôi muốn đối đầu với nhiều CLB lớn hơn nữa”.

Về giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2026 đang được khởi động, Lê Giang chia sẻ: “Tôi không biết kết quả Quả bóng vàng sẽ như thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng tham gia thi đấu cho CLB. Nếu có cơ hội đạt được kết quả đó, tôi sẽ rất vui. Nhưng quan trọng nhất là thành công của CLB. Đã 4 năm rồi tôi ở Việt Nam và tôi muốn tạo ra lịch sử”.

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