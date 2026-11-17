Không một chút e dè, HLV Raul Caneda tuyên bố mục tiêu của Buriram United vẫn là bảo vệ ngôi vô địch Cúp CLB Đông Nam Á, điều đó có nghĩa đoàn quân của ông hướng đến việc có điểm trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương vào ngày 18-11.

HLV Raul Caneda (Buriram United). Ảnh: THÀNH ĐỖ

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, ông Raul Caneda cho biết: “Mỗi khi nhắc đến giải đấu này, mọi người đều nói về Buriram United. Ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch của mình. Đó luôn là điều đặc biệt, nhưng với Buriram United, việc bảo vệ danh hiệu cũng là nhiệm vụ mà đội bóng đã quen thuộc”.

Đến với trận đấu này, Buriram United sẽ không có được lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ quan trọng đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự King’s Cup. Tuy nhiên, dàn cầu thủ còn lại đều rất đáng gờm.

HLV Raul Caneda cho rằng áp lực của đội đương kim vô địch là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là động lực để toàn đội nỗ lực vượt qua. Đánh giá về đối thủ, HLV Raul Caneda cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lối chơi của CLB CA TPHCM, đặc biệt là màn trình diễn của đội bóng ở trận ra quân.

Buriram United đang là một trong những CLB hàng đầu của Đông Nam Á. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

“Mỗi trận đấu đều có những đặc điểm khác nhau. Tôi đã phân tích trận đấu đầu tiên của CLB CA TPHCM tại giải lần này và nhận thấy họ là đội bóng thi đấu rất nhiệt huyết, đam mê và máu lửa. Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ, nhận diện những điểm cần lưu ý và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp cho trận đấu tiếp theo”.

Cùng tham dự buổi họp báo với HLV Raul Caneda, chân sút Kenneth Dougall cũng khẳng định toàn đội đang hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vào vòng trong. “Ngày mai mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Buriram United sẽ cố gắng giữ vị trí quán quân. Tôi nghĩ cầu thủ có tên ra sân sẽ đều nhận áp lực. Đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ mình có thể chơi như thế nào”.

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