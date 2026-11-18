CLB Công an Hà Nội (CAHN) sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim, một CLB rất mạnh của Indonesia vào tối 19-11 trên sân Hàng Đẫy.

HLV Alexandre Polking cùng tiền vệ Văn Toản tại buổi họp báo trưa 18-11. Ảnh: CAHN FC

Tại buổi họp báo trước trận đấu vào trưa 18-11, HLV Alexandre Polking khẳng định CLB CAHN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: "Chúng tôi đã theo dõi các trận đấu của họ và tôn trọng đối thủ. Khi được trở lại thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của khán giả, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình.

Đội bóng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng, tính toán chiến thuật hợp lý nhưng vẫn kiên định với lối chơi kiểm soát vốn có để hướng tới mục tiêu chiến thắng”.

Đang có trong tay 3 điểm từ chiến thắng trước Lion City (Singapore) ngay trên sân khách ở trận ra quân, CAHN hướng đến trận thắng tiếp theo trước Johor Darul Ta'zim để cải thiện thứ hạng. Johor Darul Ta'zim vốn là đội mạnh của Indonesia và thực lực cũng hùng hậu không kém CAHN. Họ còn ở cùng nhóm đấu với CAHN tại AFC Champions League Elite nên cuộc so tài này rất quan trọng với đôi bên.

Đình Bắc chỉ có 1 ngày nghỉ ngơi sau trận gặp Kyrgyzstan. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Dù thực lực của CAHN đồng đều và có chiều sâu qua dàn 6 ngoại binh, cầu thủ nhập tịch, nhưng điều mà HLV Polking lo ngại là một số cầu thủ CAHN đang trải qua giai đoạn thi đấu khá dày. "Tôi muốn mọi người nghĩ tôi làm gì là tốt nhất cho cầu thủ khi CAHN trải qua lịch đấu dày đặc thế này. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ. Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy. Cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi”.

May cho CAHN là ở đấu trường Đông Nam Á cũng như châu Á, số lượng đăng ký ngoại binh trên sân là 6 cầu thủ. Họ luôn có bộ ba ngoại binh người Brazil sẵn sàng cho đấu trường quốc tế là Artur, Alan và Mauk. Nhưng cũng có những thời điểm ông Polking cần 1 tiền đạo khéo léo và có thể bám biên tốt như Đình Bắc, như là phương án dự phòng về đấu pháp.

Trận CAHN - Johor diễn ra vào lúc 19g15 ngày 19-11 trên sân Hàng Đẫy.

Đồ họa: Aseanfootball

QUỐC CƯỜNG