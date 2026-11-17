Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Kyrgyzstan đã được HLV Kim Sang-sik công bố. Qua đó có nhiều thay đổi so với trận đấu trước.

HLV Kim Sang-sik thực hiện nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát ở trận Việt Nam gặp Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Đáng chú ý là thủ môn trẻ Trung Kiên sẽ bắt chính thay cho đàn anh Lê Giang Patrick khi về CLB tham dự Cúp CLB vô địch Đông Nam Á. Đây sẽ là dịp để thủ môn đang thuộc biên chế CLB HAGL thể hiện mình.

Ở khu vực giữa sân, HLV người Hàn Quốc cất hàng loạt cầu thủ đã đá chính ở trận gặp Đài Loan (TQ) để kiểm tra nhiều vị trí khác, với nhiều tài năng trẻ. Minh Phúc, Nhật Minh, Ngọc Sơn, Minh Khoa và Quốc Cường ngồi trên ghế dự bị. Thay vào đó là Tuấn Tài, Nhật Nam, Quang Vinh và Hồng Phúc.

Sau khi Olaha Mạnh Đức cũng rời đội cùng Lê Giang Patrick, ông Kim đã đưa Văn Tùng và Thanh Nhàn vào đá chính cùng Đình Bắc. Tương tự, ở hàng phòng ngự, thủ lĩnh Thành Chung tiếp tục vào đội hình xuất phát cùng Chí Khải và Đức Anh. Trong khi đó, Lý Đức và Minh Phúc ngồi trên băng ghế dự bị.

Trận đấu này được xem như trận "chung kết" khi cả hai đội Việt Nam và Kyrgyzstan cùng thắng Đài Loan (TQ). Tuy nhiên do có hiệu số bàn thắng tốt hơn (3/0 so với 2/0), đội Kyrgyzstan chỉ cần hòa là đủ để vô địch.

QUỐC CƯỜNG