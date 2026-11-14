Minh Tâm tỏa sáng, U23 Việt Nam đăng quang trên sân nhà

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế 2026 diễn ra tại Gia Lai đã khép lại vào tối 14-11 với ngôi vô địch thuộc về đội chủ nhà U23 Việt Nam, sau trận hòa như thắng trước U23 Qatar.

Minh Tâm một lần nữa đóng vai người hùng cho U23 Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Với thành tích này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chính thức giành Cúp vô địch cùng số tiền thưởng 100.000 USD.

Dù nắm lợi thế lớn khi chỉ cần một kết quả hòa là đủ để lên ngôi, HLV Đinh Hồng Vinh vẫn tung ra đội hình mạnh nhất thiên về tấn công với bộ ba tiền đạo Khoa Ngô, Minh Tâm và Văn Thuận. Đây chính là những nhân tố từng đá chính trong trận ra quân gặp U23 Thái Lan, cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của đội chủ nhà ngay từ đầu.

Ở bên kia chiến tuyến, đúng như nhận định của giới chuyên môn, U23 Qatar càng chơi càng bản lĩnh. Đội khách duy trì cự ly đội hình hợp lý và sớm phát huy ưu thế về thể hình, kỹ thuật qua các pha lên bóng tốc độ, đa dạng. Trước sức ép này, hàng tiền vệ U23 Việt Nam bị đẩy lùi khá sâu để hỗ trợ phòng ngự, khiến các pha phản công của đội chủ nhà thiếu đi tính đột biến.

Phút 29, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam cuối cùng cũng bị xuyên thủng. Sau pha bứt tốc bên cánh phải, Al Rawi tung cú sút căng đưa bóng dội cột dọc bật ra, vô tình trúng người Farragalla rồi đi thẳng vào lưới, mở tỷ số cho U23 Qatar.

U23 Qatar khởi đầu thuận lợi với bàn thắng của Farragalla. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bàn thua khiến U23 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ với tâm lý không còn gì để mất. Các pha tấn công biên đầy tốc độ của Văn Thuận và Đăng Khoa giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, hàng thủ cao to và bọc lót kín kẽ của U23 Qatar đã hóa giải thành công hầu hết các tình huống tạt bóng bổng vào trung lộ.

Bước sang đầu hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu và tập trung khoét sâu vào hành lang cánh phải. Nỗ lực này nhanh chóng được đền đáp ở phút 48, khiến các khán đài sân Pleiku vỡ òa cảm xúc. Cầu thủ vào sân thay người Williams Minh Hoàng có pha bứt tốc ấn tượng bên biên phải trước khi căng ngang thuận lợi để Minh Tâm dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn U23 Qatar và gỡ hòa 1-1.

Hưng phấn sau bàn thắng, U23 Việt Nam liên tục dồn ép khiến hàng thủ đội khách lúng túng và phải lùi sâu chống đỡ. Từ phút 60, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên sự chắc chắn và kiểm soát chặt khu vực trung tuyến. Đến phút 74, hàng công U23 Việt Nam chịu tổn thất khi Williams Minh Hoàng tái phát chấn thương và buộc phải rời sân sau quãng thời gian nén đau thi đấu.

Tinh thần thi đấu tốt cùng sự quyết tâm đã giúp U23 Việt Nam giành tỷ số hòa chung cuộc để đăng quang ngôi vô địch. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Những phút cuối trận, U23 Qatar dồn toàn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng quyết định. Dù vậy, sự tập trung cao độ trong khâu kèm người cùng khả năng giữ nhịp tốt đã giúp U23 Việt Nam bảo toàn thành công tỷ số hòa 1-1 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch với 7 điểm chung cuộc. Đây là bước chạy đà hoàn hảo và đầy hứa hẹn của lứa cầu thủ trẻ hiện tại, hướng tới những mục tiêu quan trọng là SEA Games 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

QUỐC CƯỜNG