Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam được tiếp thêm năng lượng trước trận gặp U23 Qatar

SGGPO

Trước trận đấu quan trọng với U23 Qatar vào lúc 19 giờ tối nay 14-11 tại giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026, đội U23 Việt Nam đã nhận được những phần quà tặng quà ý nghĩa của một thương hiệu đến từ Nhật Bản.

U23 Việt Nam nhiều hy vọng giữ Cúp vô địch ở lại Phố núi. Ảnh: HOÀNG TÙNG
U23 Việt Nam nhiều hy vọng giữ Cúp vô địch ở lại Phố núi. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026 sẽ khép lại vào ngày 14-11 trên sân Pleiku với hai trận cuối cùng giữa U23 Thái Lan – U23 Singapore và U23 Việt Nam – U23 Qatar.

Trước trận đấu quan trọng này, đội U23 Việt Nam đã được khích lệ tinh thần khi Công ty TNHH TMDV Pin Nam Phương, thương hiệu pin Maxell, đã dành tặng những phần quà ý nghĩa là những sản phẩm điện tử do Công ty đang phân phối tại Việt Nam đến với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với những phần quà tặng này, hy vọng U23 Việt Nam sẽ được tiếp thêm tinh thần, năng lượng tốt trước thềm trận đấu quan trọng với U23 Qatar, ở lượt trận cuối, giải bóng đá giao hữu U23 Quốc tế Gia Lai 2026. Đáp lại tấm chân tình của doanh nghiệp, tập thể U23 Việt Nam gửi lời cám ơn và cố gắng thi đấu thật tốt, giành kết quả thuận lợi, hướng đến ngôi vương tại giải đấu này.

Screenshot (245).png
Đại diện nhà tài trợ trao tặng phẩm đến các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trước lượt trận này, U23 Việt Nam đang có 6 điểm, trong khi U23 Qatar có trong tay 4 điểm. Một trận hoà sẽ giúp cho thầy trò HLV đăng quang ngay trên sân nhà. Nhưng, những chàng trai trẻ “Chiến binh sao vàng” đặt mục tiêu cao hơn nữa với một chiến thắng, giành trọn 3 điểm, để có thể kết thúc giải đấu với chức vô địch thuyết phục.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại lễ bế mạc và trao giải sẽ có màn bắn pháo hoa chào mừng nhà vô địch tại sân Pleiku Arena. Theo điều lệ giải, đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng và 100.000 USD.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

U23 Qatar U23 Singapore Đinh Hồng Vinh Sân Pleiku U23 Chân tình U23 VN Bắn pháo hoa

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn