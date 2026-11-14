U23 Việt Nam được tiếp thêm năng lượng trước trận gặp U23 Qatar

Trước trận đấu quan trọng với U23 Qatar vào lúc 19 giờ tối nay 14-11 tại giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026, đội U23 Việt Nam đã nhận được những phần quà tặng quà ý nghĩa của một thương hiệu đến từ Nhật Bản.

U23 Việt Nam nhiều hy vọng giữ Cúp vô địch ở lại Phố núi. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026 sẽ khép lại vào ngày 14-11 trên sân Pleiku với hai trận cuối cùng giữa U23 Thái Lan – U23 Singapore và U23 Việt Nam – U23 Qatar.

Trước trận đấu quan trọng này, đội U23 Việt Nam đã được khích lệ tinh thần khi Công ty TNHH TMDV Pin Nam Phương, thương hiệu pin Maxell, đã dành tặng những phần quà ý nghĩa là những sản phẩm điện tử do Công ty đang phân phối tại Việt Nam đến với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với những phần quà tặng này, hy vọng U23 Việt Nam sẽ được tiếp thêm tinh thần, năng lượng tốt trước thềm trận đấu quan trọng với U23 Qatar, ở lượt trận cuối, giải bóng đá giao hữu U23 Quốc tế Gia Lai 2026. Đáp lại tấm chân tình của doanh nghiệp, tập thể U23 Việt Nam gửi lời cám ơn và cố gắng thi đấu thật tốt, giành kết quả thuận lợi, hướng đến ngôi vương tại giải đấu này.

Đại diện nhà tài trợ trao tặng phẩm đến các cầu thủ U23 Việt Nam.

Trước lượt trận này, U23 Việt Nam đang có 6 điểm, trong khi U23 Qatar có trong tay 4 điểm. Một trận hoà sẽ giúp cho thầy trò HLV đăng quang ngay trên sân nhà. Nhưng, những chàng trai trẻ “Chiến binh sao vàng” đặt mục tiêu cao hơn nữa với một chiến thắng, giành trọn 3 điểm, để có thể kết thúc giải đấu với chức vô địch thuyết phục.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tại lễ bế mạc và trao giải sẽ có màn bắn pháo hoa chào mừng nhà vô địch tại sân Pleiku Arena. Theo điều lệ giải, đội vô địch sẽ nhận Cúp, Huy chương vàng và 100.000 USD.

KHÁNH VÂN