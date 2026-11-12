HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối dù đội nhà giành 3 điểm trước U23 Singapore

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành trọn 3 điểm qua chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore vào tối 12-11. Trận thắng giúp đội chủ nhà đến gần với danh hiệu vô địch khi chỉ cần hòa U23 Qatar ở lượt cuối.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò giành trận thắng thứ hai tại giải. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: “Trận này U23 Singapore chơi lùi sâu đội hình và gây rất nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam trong khâu tấn công tìm kiếm bàn thắng. Chính vì vậy, việc tận dụng cơ hội của các cầu thủ trẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đây là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối dù đã tính trước khả năng họ sẽ đá phòng ngự”.

Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam cũng đã giành chiến thắng chung cuộc, đem lại sự hài lòng đến khán giả trên cả nước qua tinh thần thi đấu và sự gắn kết trong lối chơi. Ông Vinh nói thêm: “Các cầu thủ có quỹ thời gian tập luyện ngắn nên sự chuẩn bị cho giải đấu chưa được như mong muốn. Nếu có thêm thời gian, chúng tôi chắc chắn cải thiện tốt hơn để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

Nguyễn Bảo Long, tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu cho đội U23 Việt Nam.

Một trong những gương mặt thể hiện phong độ tốt trong hai trận vừa qua là Quang Duyệt, cầu thủ mà ông Vinh đã khen ngợi tại buổi họp báo sau trận đấu. Nhà cầm quân này cho biết: “Trước khi vào giải, tôi chỉ xem Quang Duyệt thi đấu khoảng 30 phút trong trận HAGL gặp Đà Nẵng và quyết định trao cơ hội cho cậu ấy. Qua hai trận, Duyệt để lại ấn tượng tốt. Đây là cầu thủ luôn nỗ lực, có khát khao và tiềm năng phát triển trong tương lai”.

Cùng tham dự buổi họp báo có cầu thủ Nguyễn Bảo Long, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chân sút này chia sẻ: “Đây là bàn thắng khá bất ngờ. Em cảm thấy rất vui. Trong sự nghiệp, em chưa bao giờ ghi bàn bằng gót chân. Đó là bàn thắng theo bản năng, khi bóng lập bập đến chân, em tình cờ có được pha lập công”.

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