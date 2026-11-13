HLV Đinh Hồng Vinh chờ danh hiệu đầu tiên cùng U23 Việt Nam

Chỉ cần giành một kết quả hòa trước U23 Qatar ở lượt trận cuối vào ngày 14-11, U23 Việt Nam sẽ chính thức đăng quang tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 diễn ra tại Gia Lai.

U23 Việt Nam đến gần danh hiệu vô địch giải U23 quốc tế 2026 tại Gia Lai. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chiến thắng ở trận cuối giải giao hữu quốc tế là mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, đồng thời là bước khởi đầu quan trọng nhằm chuẩn bị lực lượng cho các chiến dịch lớn trong năm 2027.

Lần đầu tiên đóng vai trò chủ nhà tại một giải đấu quốc tế tổ chức ở phố núi Gia Lai, U23 Việt Nam đang có nhiều cơ hội lớn chạm tay vào ngôi vô địch sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan (3-0) và U23 Singapore (1-0). Dù lực lượng tham dự giải lần này chưa phải là đội hình mạnh nhất do nhiều trụ cột đang bận làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, bộ khung hiện tại của chủ nhà vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực, tạo niềm tin vững chắc cho giai đoạn chuyển giao thế hệ tiếp theo.

Điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam qua hai lượt trận vừa qua chính là tinh thần thi đấu máu lửa cùng kỷ luật chiến thuật chặt chẽ, giúp đội bóng áp đặt được lối chơi lên cả U23 Thái Lan lẫn U23 Singapore. Với 6 điểm tuyệt đối cùng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam chỉ cần thêm 1 điểm trước U23 Qatar ở lượt cuối là đủ để giữ chiếc cúp vô địch ở lại Pleiku.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò quyết tâm giữ cúp lại Pleiku sau trận đấu với U23 Qatar.

Dẫu nắm trong tay nhiều lợi thế, bản lĩnh và sự nhẫn nại vẫn là yếu tố tiên quyết để đội chủ nhà hoàn thành mục tiêu. Trong số 3 khách mời tại giải, đại diện đến từ Tây Á được đánh giá là thử thách lớn nhất khi sở hữu nền tảng thể hình vượt trội, tư duy chiến thuật hiện đại và càng thi đấu càng gắn kết. Hàng phòng ngự của U23 Qatar chơi áp sát, không ngại va chạm cùng nền tảng thể lực dồi dào giúp họ tổ chức đeo bám và kèm người theo khu vực rất hiệu quả.

Được thi đấu trên mặt sân quen thuộc với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả lấp kín các khán đài sân Pleiku sẽ là nguồn động lực tinh thần to lớn cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Một kết quả thuận lợi không chỉ là món quà tri ân ý nghĩa gửi tới người hâm mộ Gia Lai, mà còn tạo bước chạy đà hoàn hảo cho lứa cầu thủ nòng cốt hướng tới SEA Games 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

Với cá nhân HLV Đinh Hồng Vinh, ông cũng đang rất quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng U23 Việt Nam, và niềm vui ấy sẽ càng trọn vẹn hơn khi được nâng cúp ngay tại Pleiku.

QUỐC CƯỜNG