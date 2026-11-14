Bóng đá trong nước

U23 Thái Lan đứng hạng ba giải giao hữu quốc tế Gia Lai

SGGPO

Giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước U23 Singapore vào chiều 14-11, U23 Thái Lan giành 3 điểm đầu tiên, đồng thời đứng hạng ba giải giao hữu U23 quốc tế 2026 diễn ra tại Gia Lai.

Các cầu thủ U23 Thái Lan giành chiến thắng trước Singapore để đứng hạng ba chung cuộc. Ảnh: Changsuek
Các cầu thủ U23 Thái Lan giành chiến thắng trước Singapore để đứng hạng ba chung cuộc. Ảnh: Changsuek

Ở trận đấu mang tính quyết định vị trí hạng ba chung cuộc, hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm với lối chơi tấn công. Khoảng 15 phút đầu của hiệp 1, các cầu thủ Thái Lan có phần bất ngờ trước lối đá nhanh, nhưng sau đó dần lấy lại thế trận và tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương.

Phút 33, “Voi chiến” đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ pha đá bồi của Popoon. Nhưng U23 Singapore sau đó đẩy cao đội hình tấn công và nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ 1-1 do công của thủ quân Rashid.

Diễn biến trận đấu trở nên cân bằng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1. Sang đầu hiệp 2, U23 Thái Lan đẩy nhanh tốc độ trận đấu và đến phút 64 họ đã ghi bàn thắng dẫn 2-1. Phongsakon thoát xuống nhận đường chuyền dài rồi dứt điểm qua hai chân thủ môn Yazid, tái lập thế dẫn bàn.

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Thoải mái tinh thần khi dẫn bàn, Thái Lan chủ động tập trung kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, chờ cơ hội uy hiếp cầu môn đối phương qua các pha tấn công nhanh. Mọi nỗ lực của U23 Singapore như kết thúc ở phút 79 với bàn thắng của Wongsa giúp Thái Lan nới rộng khoảng cách lên 3-1.

Thắng trận này, Thái Lan đạt 3 điểm và đứng thứ ba chung cuộc cùng phần thưởng 20.000 USD.

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